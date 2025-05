Autonomie, cadrans, interface… voici comment Google va améliorer votre montre connectée avec Wear OS 6

Si Google a été plutôt timide lors de sa conférence inaugurale de la Google I/O sur ses différents logiciels, la firme en a dévoilé davantage sur son blog dédié aux développeurs, en annonçant notamment Wear OS 6.

L’interface Material 3 Expressive sur Wear OS 6 // Source : Google

Depuis quelques années, la conférence d’ouverture de la Google I/O est devenu l’occasion pour la firme de mettre en avant ses nouveautés liées à Gemini et à l’intelligence artificielle en général, laissant de côté ses différents systèmes d’exploitation.

Pour aller plus loin

Google I/O 2025 : voici en résumé toutes les annonces de Gemini et Android XR

Heureusement, cela ne signifie pas pour autant que l’éditeur a délaissé ses différents OS. C’est en fait sur son blog dédié aux développeurs que Google a fait le plein d’annonce concernant la prochaine version de son système d’exploitation pour montres connectées, Wear OS 6.

En effet, une semaine après avoir distillé quelques informations sur sa nouvelle interface graphique Material 3 Expressive lors de la présentation Android Show, Google a présenté plus en détails Wear OS 6 dans un article de blog.

Pour aller plus loin

Wear OS 6, nouvelle interface, arrivée de Gemini… comment Google va améliorer votre montre connectée

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Concrètement, Google met à nouveau en avant sa nouvelle interface graphique Material 3 Expressive, basée sur la forme ronde de l’écran, avec de nouvelles animations pour mieux épouser la forme de la dalle.

Cette nouvelle interface, basée sur celle proposée sur les smartphones Pixel, devrait cependant être exclusive aux montres Google Pixel, chaque fabricant aillant désormais pour habitude de développer sa propre interface logicielle. Néanmoins, les développeurs pourraient se baser sur ces codes de design pour adapter leurs propres applications à l’interface de Google.

Meilleure gestion des cadrans, meilleure autonomie et contrôles avancés pour les médias

Autre nouveauté intéressante : une meilleure gestion des cadrans. Il faut dire que, depuis deux ans, les cadrans de Wear OS obéissent désormais à des règles strictes et doivent être basés sur un format spécifique. Désormais, Google va permettre aux développeurs de créer leurs propres boutiques de cadran d’applications. Un point qui devrait notamment résoudre le problème rencontré par Facer, l’une des plus importantes du marché.

Comme déjà annoncé la semaine dernière, Wear OS 6 devrait aussi permettre un gain en autonomie des montres connectées de l’ordre de 10 % pour un même modèle après la mise à jour.

Les contrôles média avancés sur Wear OS 6 // Source : Google

Enfin, dernière nouveauté présentée par Google : la gestion des médias depuis la montre. Les montres sous Wear OS 6 auront ainsi droit à des contrôles enrichis avec la possibilité de faire une avance rapide ou d’accéder à une liste de lecture directement depuis le poignet. Il sera aussi possible de proposer des boutons plus avancés comme une touche de lecture aléatoire, un bouton « j’aime » ou une lecture en boucle.

Wear OS 6 est d’ores et déjà disponible en version Developer Preview. Néanmoins, cette version n’est proposée pour l’heure que sur émulateur et non pas encore pour les montres connectées. Elle devrait arriver dans un second temps sur les montres Pixel Watch de Google. Les premières montres à en profiter officiellement dès leur lancement devraient être les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic, attendues cet été, mais sans doute avec une interface One UI 8 Watch différente de celle de Google.