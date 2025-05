Wear OS 6 : Google corrige ce gros souci et simplifie la personnalisation de votre montre

Après avoir été largement critiqué pour son nouveau « Watch Face Format » imposé depuis l’an dernier, Google va simplifier à nouveau la personnalisation des cadrans avec sa mise à jour vers Wear OS 6.

La Samsung Galaxy Watch 7 pour illustration // Source : Robin Wycke – Frandroid

Il y a deux ans, avec l’annonce de Wear OS 4, Google frappait un grand coup en proposant enfin un format unifié pour les cadrans virtuels des montres connectées. Depuis l’an dernier, ce « Watch Face Format » est d’ailleurs devenu obligatoire pour les développeurs… quitte à laisser de côté de nombreux cadrans adoptés depuis belle lurette par les utilisateurs.

Face à la gronde des utilisateurs et d’une partie des développeurs, la firme a finalement décidé s’assouplir ses règles pour la toute nouvelle version de son système d’exploitation, Wear OS 6, annoncé cette semaine lors de la conférence Google I/O.

En effet, dans un article de blog dédié, Google revient sur les nouveautés permises au niveau des cadrans virtuels pour les montres connectées avec Wear OS 6.

Le retour des boutiques de cadrans sous Wear OS

La principale nouveauté concerne les boutiques de cadrans virtuels. Il faut dire qu’avant Wear OS 5, certains utilisateurs avaient pris pour habitude de dénicher leurs cadrans non pas sur le Play Store, mais sur des applications dédiées — comme Facer, WatchMaker ou Recreative — fonctionnant sur la même principe que des applications de fond d’écran ou de widgets sur smartphone. Or, avec le « watch face format », ces applications étaient devenues obsolètes, tout comme les cadrans installés au préalable par les utilisateurs.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec Wear OS 6, Google va donc permettre à nouveau l’utilisation de boutiques de cadrans virtuels en optant pour une nouvelle API : Watch Face Push :

Watch Face Push, disponible sur les appareils sous Wear OS 6 et supérieur, fonctionne exclusivement avec les cadrans utilisant le Watch Face Format. Nous avons travaillé avec des développeurs de cadrans réputés — dont Facer, TIMEFLIK, WatchMaker, Pujie et Recreative — à la conception de cette nouvelle API. Nous sommes ravis que ces développeurs puissants proposer leurs expériences de cadran uniques sur Wear OS 6 avec Watch Face Push.

De son côté, Facer s’est bien évidemment félicité de cette nouveauté avec une publication sur ses forums : « L’expérience complète de Facer va revenir, plus rapide plus fluide et plus puissante que jamais, sur Wear OS 6. Nous avons travaillé étroitement avec Google pour nous assurer que la prochaine génération de Wear OS déverrouille tout ce que vous aimez chez Facer, et davantage ».

Des cadrans encore plus personnalisables

Outre cette nouvelle API Watch Face Push, la nouvelle version de Wear OS 6 va également donner plus d’outils aux développeurs de cadrans.

Le Watch Face Format pourra désormais utiliser des photos des utilisateurs comme fond de cadran afin qu’ils puissent choisir d’ajouter un proche ou une photo de paysage comme fond d’écran de leur cadran. Il sera aussi possible de prévoir des transitions plus avancées lors du passage de l’affichage classique au mode « always-on ».

Enfin, les cadrans basés sur Watch Face Format va permettre aux développeurs d’utiliser différentes couleurs pour une même complication, afin par exemple d’indiquer une température fraiche en bleu ou chaude en rouge.

Ces nouveautés pour les cadrans de montre connectées vont arriver avec Wear OS 6. Pour l’heure, la mise à jour n’est disponible qu’en version Developer Preview, en émulation. Cependant, elle devrait arriver prochainement en version bêta pour les Pixel Watch et débarquer officiellement sur de premières montres — notamment les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic — plus tard dans l’année.