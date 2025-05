On a testé la nouvelle trottinette électrique de Decathlon : endurante pour son petit prix, et c’est bien tout

Decathlon propose enfin une trottinette électrique compétitive sur le segment de l'entrée de gamme, avec une bonne autonomie et une conduite stable. Mais la Btwin MD500E, que nous avons testé, manque de confort et oublie les clignotants pourtant démocratisés sur beaucoup de modèles.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

En corrigeant sa stratégie sur les trottinettes électriques, avec la sous-marque Btwin et non plus Oxelo, Decathlon veut muscler son jeu. Pas question de trop monter en gamme ni de venir trop marcher sur les plates-bandes de Segway-Ninebot et Xiaomi, mais l’idée est plutôt de faire oublier l’Oxelo R900E, trop juste selon notre test au regard du prix.

La marque française a ainsi annoncé sa nouvelle génération de trottinettes électriques à l’automne 2024. Elle se nomme Btwin MD500E (Moyenne Distance), que la petite sœur SD500E accompagne avec des prestations et un tarif en retrait.

Au prix de 349 euros, ce modèle simple d’apparence promet 35 km d’autonomie, une puissance décente de 350 W, sans aucune fioriture. Mais à l’heure ou les deux géants chinois précités affichent de bien meilleures prestations sur le papier, que ce soit en équipement/connectivité ou en confort, cette Decathlon Btwin MD500E est-elle déjà désuète et battue ?

Pas si vite, car si elle pêche par endroits, elle surprend dans d’autres. Voici notre tests après plus de 80 km au guidon.

Fiche technique

Modèle Decathlon Btwin MD500E Autonomie annoncée 35 km Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 350 watts Poids maximal supporté 100 kg Fiche produit

Une trottinette électrique aboutie

L’ancienne Decathlon Oxelo R920E s’était laissé tenté à un poil de fantaisie en matière de design. Une stratégie souvent employée sur l’entrée de gamme pour attirer des clients plus sensibles au look qu’aux caractéristiques.

C’est tout l’inverser avec cette Btwin MD500E. Voici une trottinette électrique plus sérieuse, intégralement noire, voire un peu austère. Decathlon tente d’infuser un esprit de robustesse, qui fonctionne bien puisque l’assemblage est très correct. Notons la présence de gardes-boues bien fixés, tandis que la finition noire mat est identique sur tous les composants.

Déplier la béquille demande à s’y reprendre, or stable avec son pied large. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le deck est imposant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Noir uni, ce modèle est gris sur la petite soeur SD500E. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une allure plus sérieuse pour cette générration de trottinette Decathlon. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Sous le châssis, on aurait aimé une meilleure protection. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un guidon qui oublie les clignotants. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Globalement, l’allure est convaincante. Cette trottinette électrique est aussi pratique grâce à son châssis à deux tubes, idéal pour l’attacher avec un antivol. Quant au pliage, il n’a rien de spécial avec sa colonne de direction que l’on rabat sur le deck, et où la sonnette verrouille le système. Il n’empêche, ce système était mal ajusté sur notre exemplaire, car nous devions forcer pour la sortir de son crochet et la déplier.

Un éclairage auto

Asymétrique comme nombre de rivales lors de la phase de pliage, la Btwin MD500E pèse 17 kg, ce que nous avons mesuré avec exactitude. Ce modèle reste donc transportable sur des courtes distances ou sur quelques étages, et son guidon court ne gêne pas vraiment sa manipulation. Nous avons expérimenté tout ça dans un supermarché, chez le médecin ou dans un bar, là où l’on aurait pas osé avec les récents modèles recensés entre 20 et 25 kg.

Un faisceau long mais peu large et puissant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’éclairage est non réglable. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le feu arrrière possède une fonction stop au freinage. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’équipement de la MD500E est basique et perfectible. Le gros oubli est celui des clignotants. C’est préjudiciable en 2025, même pour une trottinette à ce prix. De plus, l’éclairage avant ne convainc pas malgré son long faisceau. Si l’intégration du phare laisse penser aux vélos électriques type 940E, il reste impossible de le régler en hauteur et la puissance est assez faible hors rue éclairée. Au moins, le feu arrière dispose d’une fonction-stop, lors de la pression sur le levier de frein.

Le livier est facile à utiliser. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le crochet est difficile à enlever, il faut s’y prendre à plusieurs fois. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Pliée, la Btwin MD500E est asymétrique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Avec 17 kg,on transporter la trottinette sur quelques étages. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Quant à la béquille, elle se positionne un poil trop sous le deck, compliquant son accès avec le pied, mais son sa base est suffisamment large pour faire tenir la trottinette partout.

Un écran primaire

Avec son unique bouton, l’écran de la trottinette électrique Decathlon est tout ce qu’il y a de plus simple. Deux chiffres indiquent la vitesse et une jauge de batterie affiche 5 barres. Une double pression allume l’éclairage (apparition d’une icône), une simple pression change le mode de conduite. Des codes d’erreur peuvent y figurer type “E1”, on y revient plus bas.

L’écran en conduite // Source : M. Lauraux pour Frandroid Très lisible, il est rétroéclairé // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un écran basique // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Enfin, l’affichage LCD est très lumineux même en plein soleil, presque trop de nuit, où il ne faiblit pas avec l’activation de l’éclairage.

Pas d’application ni de kilométrage

La trottinette électrique Btwin MD500E ne dispose pas de connectivité Bluetooth, et ne peut donc être liée à l’application Decathlon Ride pour accéder à un compteur, un verrouillage moteur ou le suivi des trajets. Par conséquent, on aurait au moins aimé un affichage du kilométrage total sur l’écran. L’ancienne Oxelo le proposait, utile pour les révisions régulières ou en cas de revente.

Belle puissance en pic

Bien que la trottinette électrique Decathlon monte un peu en gamme, le moteur reste toujours placée dans la roue avant. Cet emplacement n’est pas le plus agréable car il a tendance à déséquilibrer l’engin.

Néanmoins, la puissance continue de 350 W est plutôt bien gérée et ne génère aucun patinage, procurant des accélérations moyennes, sans surprise. Le plafond de la puissance à 700 W se sent sur certaines pentes modérées (tenant 25 km/h sur l’avenue Mahon pour atteindre l’arc de Triomphe), mais la Btwin MD500E se débrouille plutôt bien.

Le moteur avant développe 350 W en continu // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le gros hic, c’est la gâchette d’accélération, qui se bloque quasiment une fois sur deux. Elle peut ainsi empêcher de décélérer correctement, ou réduire le freinage qui n’est pas la qualité première de cette machine. Bref, c’était dérangeant.

La gâchette se bloque par moments, un « cas isolé » selon Decathlon // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sans freinage régénératif sur le moteur avant (roue libre), la trottinette électrique Btwin confie tout au frein moteur et son disque arrière mécanique. Après rodage, le disque se révèle bruyant et peu performant, demandant près de 6 mètres pour s’arrêter à 25 km/h.

De la stabilité mais pas de confort

Globalement, la roue arrière ne bloque pas trop, et la trottinette reste stable. La stabilité est présente et s’apprécie au guidon. On ne vient pas lâcher une main avec confiance – c’est dommage en l’absence de clignotants -, mais la Btwin MD500E assure un minimum de confiance malgré un guidon court.

La trottinette Decathlon est stable grâce aux pneus larges. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le frein mécanique est peu performant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les pneus rassurent sous la pluie, pas sur les chemins. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sur ses roues de 10 pouces, les pneus larges sont curieusement assez plats pour apporter une belle accroche sur le bitume, même sous la pluie. En revanche, malgré des flancs assez hauts, ces pneus assurent tout l’amortissement de la trottinette. La Btwin MD500E ne propose aucune suspension : le confort est donc sommaire, puisque la conduite est très ferme sur des pavés ou un chemin. Cela reste plus supportable que sa devancière R920E.

Une bonne autonomie !

Decathlon revendique 35 km par charge en mode Eco, mais joue la transparence avec les autres modes : 24 km en Normal et 18 km en Sport. C’est assez rare pour le signaler, mais la marque française est pessimiste avec ces données.

On relève 25 km par charge, c’est pas mal ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nous avons couvert plus de 3 cycles de charge entre 15 et 22°C, avec un poids de 80 kg, sur plusieurs parcours urbains sans grand dénivelé. La moyenne tourne autour de 25 kilomètres avec le mode Sport à 25 km/h maximum, ce qui est bien plus qu’attendu.

La batterie affiche une capacité de 374 Wh (10,4 Ah). Ainsi, la consommation est tout juste correcte, à 15 Wh/km. Nous n’avons pas noté de grande baisse de puissance à faible charge, et la jauge à 5 barres, certes floue, se vide de manière régulière.

Recharge peu convaincante

La prise de recharge se situe à la base de la colonne de direction, à la jointure des tubes du châssis. On s’étonne de voir un si gros cache en silicone pour une si petite prise, mais il devrait durer dans le temps. Le chargeur de 64 W (1,5 A) est très compact, mais chauffe un peu et demande quelques minutes avant de le remballer dans un sac par précaution.

Ce gros capuchon dissimule la prise. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La recharge dure environ 7 heures. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Compact, le chargeur est pratique à emmener, mais impossible de suivre le niveau. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le suivi de charge est inexistant, puisque l’écran se coupe au moment de la recharge. Il faut donc débrancher la trottinette, la rallumer pour vérifier l’état de charge, puis la rebrancher.

Pire, le chargeur au voyant rouge ne passe pas systématiquement au vert une fois la charge terminée. La durée est donc peu précise. Les 5 voyants se remplissent après 6 heures environ (entre 80 de 100 %), mais il faut parfois attendre 2 heures supplémentaires afin de voir le fameux voyant vert.

Prix compétitif et SAV parfait

Bien plus abordable que la précédente Oxelo R920E (529 euros), la Btwin MD500E affiche un prix de 349,99 euros. Elle est disponible depuis l’automne 2024, sur le site officiel et les magasins Decathlon. Sachez que le modèle plus entrée de gamme, le SD500E, existe au tarif de 279,99 euros, mais avec une batterie d’une capacité de 187 Wh (5,2 Ah), soit une autonomie que l’on estime à 15 km maximum.

La trottinette électrique Decathlon affiche un tarif attractif. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La marque offre la garantie légale de 2 ans sur la trottinette électrique, comprenant tous les éléments hormis les composants d’usure (pneus, poignées, freins, surface de deck, etc.). Attention, le manuel montre un croquis où la prise en charge est limitée à 1 an en magasin Decathlon, ce qui jette un doute.

Btwin ajoute garantir la batterie sur 300 cycles de charge, sans préciser la limite de capacité (70 %). Bon point, le site officiel renvoie vers une page de pièces détachées, de quoi remplacer n’importe quel composant. Une autre compile les manuels d’utilisation ainsi que des tutoriels vidéos. C’est parfait !