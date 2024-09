Decathlon dégaine deux nouvelles trottinettes électriques à petit prix : tout ce qu’il faut savoir

Après sa gamme Oxelo, Decathlon sort une toute nouvelle série de trottinettes électriques lancée sous sa marque Btwin. Voici donc les SD500E et MD500E, respectivement vendues 299 et 399 euros. Présentation.

Source : Decathlon

Un représentant de Decathlon nous avait soufflé l’information lors d’une journée presse organisée le jeudi 19 septembre : de nouvelles trottinettes électriques sont sur le point d’arriver. Frandroid a naturellement jeté un œil au site de l’enseigne française pour observer l’arrivée, ou non, de nouveaux produits sur le catalogue en ligne. Bingo.

Deux nouvelles trottinettes électriques Decathlon lancées sous la marque Btwin ont en effet fait leur apparition. Exit donc la gamme Oxelo à laquelle la firme tricolore nous avait habitués. Le binôme fraîchement lancé se nomme ainsi Btwin SD500E et Btwin MD500E, respectivement vendues 299 et 399 euros.

Identiques, à un détail près

Les deux trottinettes sont identiques en tous points, à une différence près : leur autonomie, de 25 et 35 km, respectivement. Ces valeurs ont été calculées avec le mode Eco, sur sol plat, à une vitesse constante de 15 km/h et avec un utilisateur 65 km. Autrement dit, leur rayon d’action réel devrait davantage se situer autour de 15 et 25 km, grand maximum.

Pour le reste, leur fiche technique est identique : puissance de 350 W en pic, pneu tubeless de 10 pouces, frein à disque à l’arrière et frein moteur à l’avant, IPX5, charge maximale de 100 kg et cible d’utilisateurs comprise entre 145 et 195 cm. La SD500E (16,2 kg tout de même) hérite d’un coloris Gris tempête, contre du Noir fumé pour sa grande sœur.

Quid de la concurrence ?

Au petit jeu de la comparaison, comment se situent nos deux protagonistes du jour ? La Btwin DS500E se frotte à la Scooter 4 Lite 2nd Gen (500 W en pic, autonomie théorique de 25 km) vendue au même prix, voire à la Scooter 4 vendue « seulement » 70 euros de plus (600 W en pic, 30 km d’autonomie). N’oublions pas non plus la Ninebot KickScooter E2 Plus E II, disponible à 299 euros aussi (pneus de 8,1 pouces, 500 W en pic, 25 km d’autonomie).

De son côté, la Btwin MD500E (399 euros) joue des coudes avec la Xiaomi Scooter 4 précédemment citée, voire la Xiaomi Scooter 4 Pro (700 W en pic, 55 km d’autonomie) actuellement en promotion à 400 euros. La Ninebot KickScooter E2 Pro E (449 euros, 750 en pic, 35 km d’autonomie) a aussi son mot à dire.

Autrement dit, Decathlon fait face à de solides catalogues qui ont de gros atouts à faire valoir.