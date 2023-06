Test de la Ninebot Kickscooter F2E : tout en puissance… à un prix contenu

Segway-Ninebot, un acteur majeur sur le marché de la micromobilité, a présenté il y a peu sa nouvelle gamme F2 de trottinettes électriques. Trois modèles ont été dévoilés : la F2E, la F2 Plus E et la F2 Pro E. Nous avons eu entre les mains la F2E, le modèle le moins onéreux de la gamme F2 qui vient concurrencer la Pure Air Pro 3, la Niu KQI3 et la Xiaomi Electric Scooter 4. Que vaut cette trottinette à 549 euros face à ses concurrentes ? La réponse dans ce test complet.

Segway-Ninebot est le résultat de la fusion en 2015 de l’entreprise Ninebot, basée à Beijing en Chine, et de l’entreprise Segway, basée à Bradford aux États-Unis. Aujourd’hui, le siège de l’entreprise est aux États-Unis, mais également aux Pays-Bas et à Beijing. Les usines de production sont, quant à elles, situées aux États-Unis et en Chine.

Ninebot est spécialisée dans la micromobilité avec plus de 18 références de trottinettes électriques proposées à l’achat. Les gammes sont matérialisées par des lettres de l’alphabet. Le catalogue est très fourni avec des prix allant de moins de 300 euros jusqu’à presque 2000 euros.

La trottinette qui nous a été prêtée pendant plus de deux semaines est la Ninebot F2E. C’est le modèle le plus abordable de la gamme F2 – présentée en février 2023 – dont fait partie cet engin. La Ninebot F2 Plus, sa grande sœur, offre une meilleure autonomie grâce à sa plus grosse batterie et coûte 50 euros plus cher.

La Ninebot F2 Pro, quant à elle, est le modèle le plus onéreux de la gamme F2. Elle offre la même autonomie que la F2 Plus tout en délivrant plus de puissance. Elle est 50 euros plus cher que le modèle Plus. À noter que les modèles Plus et Pro sont plus lourds que la F2E standard.

À 549 euros, est-ce que la Ninebot F2E rivalise avec ses concurrentes chez Niu, Pure Electric ou encore Xiaomi ? La réponse dans ce test complet.

Fiche technique

Modèle Ninebot KickScooter F2 Autonomie annoncée 40 km Temps de recharge annoncé 390 min Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 800 watts Poids maximal supporté 120 kg Fiche produit

Stylée mais très classique

La Ninebot Kickscooter F2E ne manque pas de style. La trottinette est aérodynamique et épurée. Peu de fils dépassent du cadre et l’ensemble donne une impression de qualité et de solidité. La marque adopte des tons orangés sur ses nouveaux modèles, ce qui apporte une touche d’exotisme à cette Ninebot F2E qui en manque cruellement. Seule la couleur noire est proposée.

Il est regrettable de ne pas disposer de plus de choix de couleurs comme c’est le cas chez Niu par exemple qui offre une large gamme colorimétrique.

Rien à dire non plus sur les finitions de cette trottinette, qui sont excellentes. Les feux sont intégrés au cadre avec brio et sont suffisamment puissants pour un usage urbain : 2,1 watts pour le feu avant, soit entre 200 et 300 lumens. Le feu arrière est équipé d’un feu stop, ce qui est une sécurité supplémentaire pour le conducteur.

La fixation au niveau de la potence est particulièrement solide et résistera sans mal à de très nombreux pliages et dépliages de la trottinette. Car oui, cette trottinette est pliable : la potence se rabat sur le deck comme sur la plupart des trottinettes électriques du marché. L’opération est simple à réaliser et s’exécute en deux temps.

La spécificité de cette Ninebot F2E est que l’attache sur le guidon pour la replier sur le deck se trouve au niveau de la sonnette. La potence n’est donc pas alignée avec le deck une fois la trottinette pliée. Ce décalage rend le transport de cette Ninebot F2 légèrement plus compliqué que lorsque la potence et le deck sont parfaitement alignés.

Les poignées au niveau du guidon ne sont pas rétractables, ce qui ne facilite pas non plus le transport : 57 centimètres sur cette F2E contre 48 centimètres sur la génération précédente. En contrepartie, le confort de conduite de l’utilisateur est bien meilleur. La prise est large et les mains peuvent se poser tranquillement sur le guidon.

Concernant les mensurations de cette trottinette, c’est un engin hybride à cheval entre deux catégories de trottinettes électriques : d’un côté, les trottinettes de moins de 15 kilos, peu confortables mais faciles à transporter et avec une autonomie limitée et de l’autre côté, les trottinettes dépassant les 20 kilos, plus confortables et profitant d’une autonomie dépassant les 30 kilomètres.

La Ninebot F2E mesure 114,35 centimètres de long pour 57 centimètres de large et 121 centimètres de hauteur, et pèse 17,5 kilos. C’est un bon compromis entre confort et portabilité.

D’un côté, le deck est assez large pour avoir une bonne prise et rouler ainsi plus de 10 kilomètres de manière relativement confortable. D’un autre côté, son poids en fait une trottinette transportable même si le transport se résumera essentiellement à la monter jusqu’à chez soi ou à son bureau. Il sera difficile de la tenir à bout de bras sur de longs trajets à pieds.

Dernier point, la trottinette ne craint pas l’eau. Elle est certifiée IPX5, donc elle résiste à des projections d’eau quel que soit l’angle de projection. Nous avons eu l’occasion de rouler avec sous une pluie battante en passant dans de grosses flaques d’eau. La trottinette n’a montré aucun signe de faiblesse et s’est même avérée particulièrement stable et rassurante malgré les conditions météorologiques difficiles ce jour-là.

Les garde-boue robustes sont de très bonne qualité – à l’image du reste de la trottinette -, et ont été d’une grande aide pour éviter au maximum les projections d’eau venant des roues.

Une connectivité efficace

La trottinette Ninebot F2E est équipée d’un écran LED de couleur. L’écran affiche la vitesse, le mode utilisé (éco, conduite ou sport) et l’autonomie restante. Il affiche également un indicateur de direction. La Ninebot F2 est, en effet, équipée de clignotants. Une commande au guidon permet de les activer et s’est montrée très pratique à utiliser au quotidien. Les clignotants sont puissants et se situent aux extrémités du guidon. C’est idéal pour être vu des autres usagers de la route.

Le principal défaut de cet écran est sa luminosité. Elle est particulièrement faible. L’écran devient complètement illisible au soleil. C’est d’autant plus regrettable que l’été approche et que les journées deviennent de plus en plus ensoleillées.

La Ninebot F2E est une trottinette connectée. Pour profiter des fonctionnalités de la trottinette, il faut télécharger l’application Segway-Ninebot disponible sur iOS et Android. L’appairage de la trottinette est d’une simplicité exemplaire et tout au long de notre test, nous n’avons rencontré aucune difficulté pour connecter notre téléphone au Bluetooth de la trottinette.

L’application est simple et fonctionne sans encombre, malgré quelques défauts qui restent heureusement mineurs.

Côté positif, Ninebot intègre le réseau Find My d’Apple. La trottinette est alors ajoutée à la liste des objets du compte Apple de l’utilisateur. Les fonctionnalités liées à ce réseau sont accessibles directement depuis l’application localiser sur son appareil Apple.

Avec Find My, la trottinette est géolocalisable en tout temps, grâce aux autres appareils iOS situés à proximité. L’utilisateur reçoit des notifications si la trottinette ne se trouve plus à proximité. Il est également possible d’émettre un son pour la retrouver plus facilement ou la déclarer perdue pour activer la géolocalisation en direct. C’est une sécurité supplémentaire au quotidien et c’est bien plus pratique que de passer par l’application.

Ninebot intègre également des paramètres intéressants dans son application comme l’ajustement du freinage électronique, de la vitesse maximale de la trottinette, et de la puissance d’accélération ou encore l’activation du TCS, le système de contrôle de la traction anti-dérapage mis en avant par la marque sur lequel nous reviendrons plus loin dans ce test.

Côté déception, le tableau de bord proposé par Ninebot est très bien visuellement parlant, mais au bout de quelques minutes, l’écran s’assombrit et finit par s’éteindre automatiquement. Pour un tableau de bord, nous attendions, à l’inverse, que l’écran reste allumé pendant toute la durée de son utilisation.

L’ajout des données des trajets dans l’application est laborieux. L’enregistrement du trajet doit être lancé depuis l’application et dans ce cas, un écran très similaire au tableau de bord s’affiche avec les kilomètres parcourus et la durée du trajet. Une fois le trajet terminé, l’utilisateur doit manuellement terminer le trajet sur l’application pour que le trajet soit enregistré.

Une fois le trajet enregistré sur la Ninebot F2E, l’utilisateur pourra contempler ses performances avec les kilomètres parcourus, la durée et la vitesse maximale. En plus de ces quelques données, l’application est en mesure d’afficher également le trajet parcouru sur une carte grâce aux données GPS du smartphone.

C’est un bon point et il ne manque que quelques petites améliorations pour que la partie connectée de cette Ninebot F2E soit proche de la perfection.

Une puissance supérieure à ses concurrentes

Contrairement à certaines trottinettes électriques Xiaomi, la Ninebot F2E est équipée d’un moteur sur la roue arrière. La trottinette gagne en stabilité par rapport aux trottinettes équipées d’un moteur dans la roue avant. L’utilisateur aura également moins l’impression d’être tiré ou tracté par la trottinette.

Le moteur de la Ninebot F2E délivre une puissance de 400 watts en nominal et jusqu’à 800 watts maximum. C’est plus que ses concurrentes comme la KQI3 Sport de Niu qui affiche 300 watts en nominal ou encore la Pure Air Pro 3 dont le moteur monte jusqu’à 710 watts maximum en crête.

Cette puissance généreuse assure un plaisir de conduite sans commune mesure. L’accélération est très puissante et la trottinette est très réactive. C’est rassurant, en particulier lors des reprises où la trottinette réagit au quart de tour et monte tout de suite dans les watts.

Les côtes ne sont pas un problème pour cette Ninebot F2E qui promet, sur le papier, de gravir des angles de montée jusqu’à 18 % contre 16 % pour la Xiaomi Scooter 4. La Pure Air Pro 3 affiche 19 %, ce qui est très légèrement supérieur et logique compte tenu de son poids un tantinet inférieur (16,5 kilos contre 17,5 kilos pour la Ninebot F2E).

Sur le terrain, nous étions la plupart du temps à 25 km/h, même sur des côtes assez abruptes, et ce, sans effort.

La trottinette est stable et rassurante. Elle n’est pas aussi stable que les grosses trottinettes affichant plus de 20 kilos sur la balance et qui autorisent, elles, une conduite à une seule main. Dans notre cas, c’est une stabilité relative, suffisante pour donner le sentiment d’être en sécurité, mais toujours les deux mains sur le guidon.

Les pneus de 10 pouces contribuent également à la stabilité et au confort. C’est devenu un standard sur les trottinettes de cette catégorie. C’est bien plus confortable que les pneus de 8,5 pouces équipant, par exemple, la Xiaomi Electric Scooter 3 et légèrement plus confortable que les pneus de 9,5 pouces équipant la Niu KQI3.

Le confort est suffisant pour des trajets urbains sur des routes en bon état. La Ninebot F2E n’est pas équipée d’amortisseurs. Malgré sa taille et ses pneus de 10 pouces, le confort reste donc limité et l’utilisateur ressentira toutes les aspérités de la route.

Les pneus sont tubeless, c’est-à-dire sans chambre à air et équipés d’une couche de gelée anti-crevaison en cas de pépin sur la route. Ce type de pneu diminue le confort de conduite par rapport à des pneus avec chambre à air.

Au final, le confort reste acceptable. Il manque des amortisseurs qui auraient sans doute alourdi le tout.

Des freins rassurants

Le freinage est efficace. Le choix de Ninebot est sécurisant pour l’utilisateur, avec un frein électronique qui fonctionne comme les systèmes de récupération d’énergie sur les véhicules électriques. Dès que l’accélérateur est lâché, le frein électronique agit et ralentit plus ou moins fortement la trottinette. La puissance du frein électronique est réglable directement depuis l’application.

En complément de ce frein, Ninebot a équipé sa F2E d’un frein à disque. Ce système est convaincant en proposant un excellent freinage quelles que soient les conditions météorologiques.

Ninebot communique beaucoup sur son nouveau système TCS censé être révolutionnaire. C’est un système en bêta qu’il est possible d’activer depuis l’application. C’est un système électronique antidérapant qui corrige la trajectoire de la trottinette en cas de sol glissant ou de gravier. Après deux semaines d’utilisation, nous n’avons pas été convaincus par ce système qui ne nous a pas paru améliorer la stabilité de la trottinette.

Sans ce système, la trottinette est déjà suffisamment stable et son activation ne semble pas changer grand-chose. C’est même l’effet inverse puisque nous avons eu des ratés suite à l’activation de système. L’accélération de la trottinette a été fortement ralentie à deux ou trois reprises alors que nous roulions sur une route en bon état et par un temps ensoleillé.

Une autonomie correcte

Ninebot annonce 40 kilomètres d’autonomie pour sa F2E. En lisant les petites lignes, c’est une autonomie obtenue dans des conditions plutôt éloignées de la réalité. Pour atteindre cette autonomie, il faut peser 75 kilos, rouler à 16 km/h en moyenne et sous 25 degrés Celsius. Sur le terrain, nous avons observé une autonomie plutôt autour des 25 kilomètres.

Nous avons précisément roulé 27 kilomètres avant épuisement de la batterie en utilisant l’accélération à fond et le mode sport qui est le plus dynamique. C’est une autonomie relativement suffisante pour un usage urbain, même cela dépend aussi de la durée et la longueur de vos trajets.

Le chargeur est de taille raisonnable et pourra être facilement transporter avec soi. En revanche, il ne faudra pas être pressé. Le chargement de la batterie est long, plus de 6 heures. La batterie a une capacité de 10 200 mAh soit 367 Wh. La trottinette est très simple à charger avec un port de charge situé à l’avant du deck.

Prix et disponibilité

La trottinette affiche un prix de 549 euros, soit le même prix que la Xiaomi Electric Scooter 4. C’est 50 euros de moins que la KQI3 de Niu et que la Pure Air Pro 3, deux trottinettes aux caractéristiques très proches.

À ce prix, la Ninebot F2E est robuste, profite d’une excellente qualité de fabrication et de finitions, et surtout d’une puissance supérieure à toutes ses concurrentes sur ce segment de prix. Avec 400 watts en nominal et jusqu’à 800 watts en crête, c’est clairement le gros point fort de cette Ninebot F2E.

L’avantage aussi de cette Ninebot F2E, c’est son équilibre entre puissance, poids, confort et prix. Elle profite d’un confort supérieur à celui de la Xiaomi Scooter 4 grâce à son guidon plus large (48 centimètres pour la Xiaomi contre 57 centimètres pour la Ninebot), d’une puissance supérieure (400 et 800 watts contre 300 et 600 watts pour la Xiaomi) et d’une meilleure autonomie (40 kilomètres annoncés contre 35 pour la Xiaomi) tout en étant 50 euros moins chers que la Pure Air Pro 3 et que la KQI3. Nous vous proposons un tableau récapitulatif pour pouvoir comparer ces trois trottinettes.

Modèle Ninebot F2E Xiaomi Electric Scooter 4 Niu KQI3 Pure Air Pro3 Prix 549€ 549€ 599€ 599€ Dimensions 115,85 x 57 x 125,2 cm 114,3 x 48 x 117,0 cm 117,3 x 54,2 x 120,2 cm 115 x 55 x 113 cm Pneus 10 pouces (tubeless) 10 pouces (tubeless) 9,5 pouces (tubeless) 10 pouces (tubeless) Puissance 400W (800W max) 300W (600W max) 300W (NC) 400W (710W max) Type de frein Disque + électronique Disque + eABS Double disque Tambour Autonomie 40 km 35 km 40 km 40 km Poids 17,5 kg 15 kg 18,4 kg 16,5 kg Résistance à l'eau IPX5 IP55 IP54 IP65

La Ninebot F2E est vendue sur le site de Segway-Ninebot directement ou chez certains distributeurs comme Boulanger, Auchan ou encore Decathlon.