On a roulé avec la Xiaomi Electric Scooter 4 : prometteuse, mais déjà menacée

Nous avons pu prendre en main, le temps d’une petite matinée à Paris, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4. Voici nos premières impressions.

Officialisée à la surprise générale le 20 avril 2023, la Xiaomi Electric Scooter 4 est l’un des quatre modèles de cette quatrième génération de trottinette électrique, aux côtés des Ultra, Pro et Lite. À 549 euros, elle constitue une alternative positionnée sur le milieu de gamme et fait face aux Ninebot KickScooter F2 et F30.

Xiaomi nous a invités à essayer son modèle le temps d’une petite matinée dans les rues de Paris, sur un tracé spécialement imaginé pour l’occasion. Une opportunité pour nous de prendre en main la Scooter 4 le temps d’une belle balade et vous donner nos premières impressions en attendant un test complet.

Un design à la Xiaomi

En découvrant la Xiaomi Scooter 4, vous n’êtes en rien chamboulé : son look est dans la droite lignée des précédentes générations. En même temps, pourquoi changer une équipe qui gagne, d’autant plus que les trottinettes Xiaomi sont dorénavant bien identifiées par le grand public.

Deux petits changements par rapport à la Scooter 4 Pro m’ont interloqué : le crochet et la sonnette. Le premier, qui sert à fixer le système au moment de le plier, est dorénavant placé à droite de la sonnette et non plus à sa base. Surtout, il revêt un aspect beaucoup plus métallique, ce qui tend à le rendre bien plus robuste au premier abord.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

De son côté, la sonnette troque son petit levier servant à frapper le corps de la cloche, pour un bouton-poussoir qui tombe parfaitement sous le pouce. De petites évolutions que j’ai à titre personnel grandement appréciées, bien qu’elles ne métamorphosent pas non plus l’expérience globale.

La visibilité de l’écran et la béquille sont les deux faiblesses repérées lors de notre prise en main. En plein jour et sans les phares allumés – lorsqu’ils le sont, l’écran est d’un coup plus lumineux –, la dalle affichant les principales informations de conduite est difficile à lire. La béquille, elle, m’a semblé un poil frêle. J’ai senti que la trottinette n’était pas très stable à l’arrêt.

Sur la route

Sans surprise, la Xiaomi Electric Scooter 4 apporte satisfaction une fois à son guidon : accélération, reprise, stabilité et maniabilité, ce modèle fait le travail et se montre facile à prendre en main. Pour se déplacer en ville, aller au travail ou rentrer chez soi, elle reste une solution intéressante pour les néophytes.

Notre parcours nous a amenés à grimper l’avenue Gambetta, dont l’inclinaison de 4,4 % est un bon test pour tester la puissance maximale de 600 W (300 W en puissance nominale). Pour rappel, Xiaomi assure que son engin est capable de gravir des dénivelés de 16 %.

Dans notre cas, les 25 km/h ont été difficilement atteints en bout de ligne droite. Nous avons stagné à 22, voire 23 km/h. Disons que sur une côte de 16 %, la Scooter 4 sera probablement en mesure d’avancer… mais clairement pas à sa vitesse maximale. Vous êtes prévenu.

À l’arrière, les freins à double disque vous garantissent des arrêts en toute sécurité, sans que la roue se bloque trop lorsque vous écrasez la manette de frein. On apprécie toujours autant le feu de freinage, qui se met à clignoter pour prévenir les usagers derrière vous.

En revanche, l’absence de clignotants peut être préjudiciable. Sa principale concurrente, la Ninebot Kickscooter F2E vendue au même prix (549 euros), en intègre de série. Ce type d’équipement est qui plus est très pratique en trottinette, puisque retirer une main pour indiquer une direction a généralement tendance à faire guidonner le tout (en plus d’empêcher d’accélérer pour les virages à droite).

Xiaomi doit rester sur ses gardes

Xiaomi n’a plus vraiment à prouver sa capacité à concevoir de bonnes trottinettes électriques. Son but maintenant, c’est se démarquer de Segway, son principal concurrent. Et, à ce petit jeu-là, Xiaomi commence à accuser un petit retard.

Sur l’ultra haut de gamme déjà, la Segway KickScooter Max G2 (899 euros) a pris le dessus sur la Scooter 4 Ultra (999 euros), comme nous l’avons constaté dans nos tests. De son côté, la Scooter 4 a fort à faire face à la Ninebot Kickscooter F2, qui revendique une autonomie théorique plus grande, ainsi qu’une meilleure puissance maximale et nominale (800 W et 400 W).

Autre point fort des dernières Segway, l’intégration d’Apple Find My. Ce système de localisation via des signaux Bluetooth — uniquement disponible pour les propriétaires d’appareils iOS — reste une idée très intéressante pour suivre à la trace et géolocaliser son engin. Comme déjà précisée, l’absence de clignotants est aussi un manque à signaler.

De notre test plus complet, en ressortira probablement une bonne trottinette électrique. Mais sera-t-elle pour autant la meilleure trottinette électrique de son segment tarifaire ? Le doute est permis… à moins que des promotions alléchantes ne viennent rapidement changer la donne. Dans ce cas, elle devrait clairement avoir son mot à dire.

