Decathlon baisse enfin le prix de sa trottinette électrique avec 35 km d’autonomie

Vous attendiez le bon moment pour vous offrir une trottinette électrique ? Decathlon vous donne cette occasion en baissant enfin le prix de sa Btwin MD500E, qui passe de 399 euros à seulement 349 euros. Une bonne alternative à Xiaomi ?

Decathlon MD500E // Source : site officiel

Chez Decathlon, on ne trouve pas seulement des vélos électriques, mais aussi des trottinettes électriques. L’enseigne française propose les Btwin SD500E et Btwin MD500E. Cette dernière est la plus intéressante, puisqu’elle offre une plus grande autonomie et semble être une bonne alternative à celles de Xiaomi ou Ninebot. Aujourd’hui, elle devient plus intéressante après 50 euros de réduction.

La Decathlon MD500E, c’est quoi ?

Une trottinette soignée et robuste

Des pneus de 10 pouces assurent un bon confort

Une autonomie de 35 km

La Btwin MD500E est une trottinette électrique vendu au départ à 399 euros, mais en ce moment, elle est affichée à 349 euros sur le site Decathlon.

La trottinette sans prise de tête Avec augment vous profitez d’une trottinette puissante sans le stress des pannes grâce au service de remplacement express gratuit inclus dans votre abonnement.

Si votre budget est plus restreint, vous pouvez vous tourner vers la Btwin SD500E, qui passe de 299 euros à 279 euros.

Une trottinette confortable qui va à l’essentiel

La Decathlon Btwin MD500E propose un design classique, sans fioritures, et hérite d’un coloris noir fumé qui fait son effet. La solidité est de mise, puisqu’elle profite d’une certification IPX5 qui lui permet de supporter les intempéries. En revanche, son poids ne facilité son transport : avec 17 kg sur la balance, vous aurez du mal à l’emporter avec vous.

Niveau confort, la MD500E offre un guidon large pour améliorer la maniabilité, mais aussi le deck pour avoir plus d’espace pour les pieds. Concernant les pneus, on a ici droit à des modèles tubeless de 10 pouces qui absorbent mieux les chocs.

Efficace pour vos trajets en ville

La Btwin MD500E est équipé d’un moteur d’une puissance nominale de 350 W suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et reste donc dans la limite légale française. S’ajoute à cela trois modes de conduite disponibles : éco, standard et sport qui sont accessibles via l’écran LCD présent sur le guidon, et peuvent être changé même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Pour assurer la sécurité, on retrouve un frein à disque à l’arrière et frein moteur à l’avant. Quant à l’autonomie de l’appareil, elle table sur 35 km. Comme toujours, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, puisque vous atteignez les 35 km si vous pesez 65 kg, sur route plate, sans vent et en roulant à 15 km/h. Autrement dit, son rayon d’action réel devrait davantage se situer autour de 15 et 25 km. Que ce soit pour aller chercher du pain à la boulangerie, ou voir un proche qui n’habite pas trop loin, ce modèle suffira amplement à vos besoins.

Afin de comparer la Btwin SD500E avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.