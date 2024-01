Excellente nouvelle : les Superchargeurs Tesla vont recharger vraiment plus vite ces voitures électriques

Les Superchargeurs Tesla sont connus pour être un réseau de recharge dense, rapide et fiable... sauf pour quelques modèles Kia et Hyundai, qui rechargeaient très lentement à cause d'une mauvaise communication entre la borne et la voiture. Bonne nouvelle : cette situation semble s'améliorer, d'après plusieurs retours d'utilisateurs.

Depuis l’installation des premières bornes fin 2012, les Superchargeurs Tesla se sont imposés comme étant un réseau de charge extrêmement dense, aux prix abordables et à la fiabilité rassurante, devenant un des réseaux préférés des conducteurs de voiture électrique.

Un détail fâcheux existe cependant : les Kia et Hyundai équipés de la plateforme E-GMP en 800 volts (soit les Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6, Kia EV6 et EV9) y rechargent extrêmement lentement, que ce soit sur les « anciennes » bornes V3 que sur les toutes nouvelles V4. La puissance n’y excède pas les 42 kW, alors qu’elle peut atteindre 240 kW en temps normal. Une situation qui semble heureusement s’être améliorée, d’après plusieurs retours sur internet.

Ça va (un peu) mieux

Le premier à annoncer la bonne nouvelle fut Denis Schoelens sur X (ex-Twitter), où il partageait une capture d’écran de l’application Tesla affichant une puissance de 97 kW lors d’une recharge sur Superchargeur, tandis que l’auteur précisait qu’il s’agissait d’une Hyundai Ioniq 5.

Ya du mieux chez #Tesla pour les Hyundai/ Kia!! pic.twitter.com/NFuufMjFpv — Denis SCHOELENS (@DSchoelens) January 3, 2024

Difficile de tirer une généralité sur cette seule base. Nous sommes donc allés fouiner dans les forums de possesseurs des Hyundai et des Kia incriminées… et la pêche fut bonne. Plusieurs posts y confirment la bonne nouvelle, avec des puissances comprises entre 83 kW et 98 kW sur des Superchargeurs V3 et V4.

Certes, cela reste bien moins puissant que sur d’autres bornes, mais le progrès est appréciable. Un utilisateur a ainsi témoigné avoir rechargé sa Kia EV6 de 38 % à 80 % en 22 minutes, un score correct. Rappelons toutefois que ces voitures peuvent se recharger de 10 à 80 % en 18 minutes en conditions optimales.

Que s’est-il passé ?

Reste à savoir d’où vient cette amélioration. Pour rappel, ces Kia et Hyundai reposent sur une architecture 800 volts, alors que les Superchargeurs Tesla ne délivrent qu’un courant en 400 volts. La voiture doit donc convertir le courant… et c’est a priori là où ça coince, avec une mauvaise communication entre la voiture et la borne.

Nous avons contacté Tesla et Hyundai pour en savoir plus. Hyundai a renvoyé la balle, nous répondant que « si amélioration des charges il y a, cela ne peut venir que du chargeur. Nous avons mené à l’échelle européenne des tests sur toutes les infrastructures (y compris Tesla) et de notre côté, rien ne peut être mis en œuvre pour améliorer les performances de charge ». Nous attendons toujours la réponse de Tesla.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour les possesseurs de ces Kia et Hyundai, et cela pourrait encore s’arranger : si les Superchargeurs V4 délivrent actuellement du courant en 400 volts, on sait qu’ils sont compatibles 800 volts et que le Tesla Cybertruck repose justement sur cette tension électrique. Une mise à jour de ces bornes pourrait donc être à l’ordre du jour, libérant tout le potentiel de ces modèles coréens pour le moment pénalisés.