En cas d’accident, les Tesla protégeront mieux grâce à une simple mise à jour logicielle

Tesla déploie une nouvelle mise à jour OTA à distance estampillée 2022.20.6 pour les Model 3, Model Y, Model S et Model X. Au programme : une meilleure protection pour les occupants en cas d'accident.

Les Tesla font partie des voitures les plus sûres au monde en cas d’accident, comme le prouvent régulièrement les données de l’Euro NCAP ou des IIHS et NHTSA américain. Et grâce aux mises à jour à distance (OTA) régulières, le constructeur américain peut ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Avec la nouvelle mise à jour 2022.20.6, une inédite fonctionnalité de sécurité fait son apparition : Seat Belt System Enhancement que l’on pourrait traduire par amélioration du système de ceintures.

Un prétensionneur prédictif

Il faut savoir que dans la plupart de voitures neuves, les ceintures ne sont pas simplement manuelles. Elles sont en effet dotées du système de prétension, dénommé prétensionneur. C’est un système de sécurité passive qui permet de tirer la ceinture vers l’arrière en cas de choc. L’objectif est de réduire au maximum le jeu de la ceinture et ainsi plaquer l’occupant au siège. Cela permet d’éviter que la tête ne tape le volant, l’airbag ou finisse en coup du lapin avec la tête qui tape trop fort l’appui tête.

Tesla innove avec sa mise à jour comme indiqué à l’occasion des résultats financiers trimestriels. Les voitures électriques de la marque disposent déjà toutes du prétensionneur. Celui-ci s’active traditionnellement lors d’un impact. Mais désormais, les caméras de la voiture vont permettre de l’activer quelques millisecondes avant un choc frontal afin de réduire davantage le risque de lésions. Le site not a tesla app précise que cette mise à jour concerne toutes les Model X, Model S et Model Y mais pas toutes les Model 3 sans plus d’informations.

Comme on peut le voir sur le graphique de Tesla, cette fonctionnalité va permettre de réduire la force de décélération lors d’un accident. Si vous êtes dotés d’une Tesla Model 3, il faudra attendre que la mise à jour 2022.20.6 soit proposée sur votre véhicule afin de savoir si vous êtes concernés par cette nouvelle fonctionnalité.

Le conducteur surveillé par la voiture !

Cette nouvelle mise à jour en profite aussi pour déployer la fonctionnalité Cabin Camera en France sur tous les véhicules de la marque équipés de l’ordinateur de bord MCU3. Cette fonctionnalité surveille le conducteur par l’intermédiaire de la caméra placée sous le rétroviseur. Si le conducteur est en conduite autonome sans avoir les yeux sur la route, le système émettra une alerte sonore et visuelle pour le rappeler à l’ordre.

