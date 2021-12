La Tesla Model Y obtient un score exceptionnel au crash-test de l’IIHS

La sécurité est toujours la priorité chez Tesla, et les derniers résultats des crash-tests vont bien en ce sens. La plus grande organisation indépendante de crash-tests aux USA, l'IIHS, vient de rendre son rapport sur la Model Y, et le verdict est sans appel : elle récolte les meilleurs notes possibles.

Une fois n’est pas coutume, une Tesla récolte encore d’excellents résultats en ce qui concerne la sécurité des occupants. Cette fois-ci avec la Tesla Model Y, disponible depuis peu en Europe. Tesla montre une fois de plus qu’ils conçoivent des voitures électriques qui ne sont pas seulement puissantes ou bardées de petits jeux loufoques, mais également très sûres.

Des vidéos détaillées de crash-tests de Tesla Model Y

Si vous souhaitez voir par vous-même ce que donnent les crash-tests de la Tesla Model Y, l’IIHS a publié quelques vidéos en excellente qualité, permettant de visualiser ce qu’il se passe à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture.

On apprend suite à ces crash-tests que l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety, ou Institut d’assurance pour la sécurité routière en français) a fait de la Tesla Model Y le lauréat de son prix « Top Safety Pick+ », qui récompense les véhicules les plus sûrs testés dans l’année.

Un historique sans faute chez Tesla

Que ce soit les Model S, Model X, Model 3 ou maintenant Model Y, Tesla rassure sur la sécurité de ses véhicules. En effet, dès la sortie de la Tesla Model 3, le constructeur affirmait qu’il s’agissait du véhicule ayant la probabilité la plus faible de blesser les occupants en cas d’accident, devant les Tesla Model S et Model X, assurant un podium 100 % Tesla.

Depuis, divers instituts ont testé la sécurité de la berline compacte et du récent SUV électrique. Et à chaque fois, les meilleurs scores ont été atteints, avec notamment Euro NCAP qui a déclaré que la Tesla Model 3 fixait une nouvelle référence dans les technologies de sécurité des véhicules.

Pour aller plus loin

La Tesla Model Y sera sans doute soumise à de nouveaux crash-tests de différentes agences prochainement, et nous ne manquerons pas de vous partager les résultats lorsqu’ils seront connus.

