Le Tesla Model X a fait l’objet d’un crash-test mené sous la houlette de l’organisme European New Car Assessment Program (NCAP). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le SUV électrique de la marque américaine demeure l’un des plus sûrs, voire le sûr, de son segment.

Le Model X avait parfaitement tiré son épingle du jeu lors du crash-test chapeauté par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), en 2017, obtenant à l’époque la note maximale de cinq étoiles. Aujourd’hui, Tesla peut se targuer d’un autre fait d’armes à mettre une nouvelle fois au crédit de son Model X : celui d’avoir obtenu la meilleure note du crash-test européen géré par l’European New Car Assessment Program (NCAP).

Cinq sur cinq

« Nous sommes engagés pour construire les véhicules les plus sûrs du marché et nous sommes particulièrement enthousiastes d’ajouter ces résultats Euro NCAP au palmarès d’excellence du Model X en matière de sécurité », se félicite la marque américaine dans un communiqué de presse. « Le Model X a obtenu la meilleure note jamais attribuée jusqu’alors dans le cadre du protocole 2018/2019 dans la catégorie des Grands SUV », enchérit-elle.

Le protocole NCAP se divise en quatre catégories distinctes : protection des passagers adultes, protection des passagers enfants, protection des usagers vulnérables (piétons, cyclistes) et assistances de sécurité. Le Model X a décroché les scores de 98 %, 81 %, 72 % et 94 %, respectivement. Résultats : cinq étoiles sur cinq, ni plus, ni moins.

Habitacle rigide

« Le Model X a obtenu un score presque parfait dans la catégorie de Protection des adultes, avec une notre maximale de 8 points sur 8 au test Frontal sur barrière déformable décalée et 16 points, sur 16 possibles, au test Impact latéral », précise le groupe. « L’ensemble de ces résultats sont à mettre au crédit de notre architecture entièrement électrique, qui donne au Model X un centre de gravité bas, un habitacle rigide ainsi qu’une importante zone de déformation à l’avant ».