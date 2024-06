Deux jours, vingt voitures testées : la meilleure voiture électrique de 2024, c’est elle

Deux jours, et plus de vingt voitures à tester : c'était le défi des eTrophées 2024, organisé par l'AMAM. Voici les résultats et un petit

Cette année encore, Survoltés a eu l’honneur de faire partie du jury des Trophées, organisé par l’AMAM (Association des Médias Auto et Moto). Et on peut vous dire qu’on a pas été déçus : pendant deux jours, on a testé et évalué une vingtaine de véhicules hybrides et électriques, en compagnie d’autres journalistes spécialisés.

La Renault Scénic E-Tech, reine des eTrophées 2024

Le grand gagnant de cette édition, c’est le Renault Scenic E-Tech, qui a remporté pas moins de trois prix : celui du meilleur SUV compact, de la meilleure familiale, et de la meilleure voiture électrique.

Un sacré palmarès pour ce SUV électrique. C’est aussi la voiture de l’année 2024, et on comprend pourquoi.

Parmi les 100 % électrique, derrière la Scénic, on retrouve l’EV9, qui a décroché le prix du meilleur grand SUV, et le Nissan Ariya, qui a été récompensé pour son intérieur. Les autres véhicules en lice étaient des hybrides, qui nous intéressent un peu moins chez Frandroid, même si on a été agréablement surpris par le Dacia Duster, qui a remporté deux titres.

Deux jours, vingt voitures : notre expérience de jury

Tester et noter une vingtaine de véhicules en deux jours, ça demande une sacrée organisation et beaucoup d’énergie ! Les tracés sont prévus à l’avance, et on échange de voiture à une vitesse folle. Il faut être attentif et concentré pour ne rien rater et pouvoir donner un avis à la fin.

Mais c’est aussi un vrai plaisir pour les amateurs de voiture que nous sommes : on peut rouler dans de bonnes conditions, comparer les voitures entre elles, et échanger avec d’autres passionnés.

Voitures électriques vs thermiques : le choc des cultures

L’une des choses les plus intéressantes de notre expérience de jury, c’est d’avoir été confrontés à la presse auto traditionnelle. Ces journalistes ont connu le monde d’avant, celui où il n’y avait pas de voitures électriques. Autant vous dire que nos discussions ont, de temps en temps, été animées.

Car nous, chez Frandroid, on a des attentes et des standards différents. Ce que je perçois comme des défauts sur les thermiques (le bruit du moteur, la multitude de commandes, le manque de couple immédiat, les vibrations) est pour eux ce qui manque sur les électriques. Et ne parlons même pas des intérieurs et de l’ergonomie, où là aussi nos avis divergent.

Mais c’est justement ce qui est intéressant dans ce genre d’événement : on se confronte, on débat, on compare, on n’est pas d’accord, mais on apprend les uns des autres.

Je suis conscient qu’on fait partie d’une nouvelle génération de journalistes auto, qui a une vision et des attentes différentes. Et c’est en échangeant et en confrontant nos points de vue qu’on pourra avancer et faire évoluer l’automobile. Car la transition énergétique dans l’automobile, c’est un sujet complexe et passionnant, qui va prendre des décennies et qui soulève de nombreuses questions.

Et pour conclure l’eTrophée 2024, je vous partage quelques notes personnelles sur mes deux coups de cœur de cette édition.

Parlons de l’EV9

L’EV9 de Kia (à prononcer IVI NAILLE-NE) est une grosse voiture, avec sept places, mais elle a un design moderne, avec des auvents mobiles et des enjoliveurs joliment dessinés. Elle est un peu seule dans sa catégorie, avec le Volvo EX90 qui arrive fin 2024.

En montant à bord de l’EV9, j’ai été encore plus conquis. L’intérieur est spacieux et bien aménagé, avec des matériaux de qualité et une ambiance lumineuse vraiment très agréable. Et surtout, il y a deux écrans, avec une interface claire et intuitive. C’est vraiment moderne, et ça donne une impression de luxe et de confort.

Pour aller plus loin

On a essayé l’EV9 électrique : la voiture la plus chère de Kia et on comprend pourquoi

Mais ce n’est pas tout : le son à bord de l’EV9 est impressionnant, avec une bonne spatialisation et un rendu agréable pour les oreilles. C’est vraiment un plaisir de rouler dans cette voiture.

Bien sûr, le design et les fonctionnalités, c’est important, mais ce qui compte le plus, c’est la conduite. Et là encore, l’EV9 m’a impressionné. C’est une voiture lourde, mais elle se conduit bien, avec une bonne tenue de route et une accélération puissante.

Cependant, j’ai eu un petit bémol avec les ADAS (systèmes d’aide à la conduite) de l’EV9. Ils sont un peu trop tatillons à mon goût, avec des corrections de trajectoire et des à-coups sur le volant qui peuvent être désagréables. J’ai eu l’impression que la voiture voulait tout contrôler, et ça m’a un peu gêné dans ma conduite.

Pour aller plus loin

Ces 8 équipements obligatoires sur les voitures neuves dès juillet 2024

Je comprends que les constructeurs automobiles doivent respecter des obligations réglementaires en matière d’ADAS, et que les Coréens sont particulièrement pointilleux sur ce sujet. Mais je pense qu’il y a un équilibre à trouver entre la sécurité et le plaisir de conduire, et que les ADAS de l’EV9 pourraient être un peu plus souples.

Et la Renault Scenic évidemment

J’ai évidemment eu l’occasion de tester la nouvelle Renault Scénic E-Tech, et je dois dire que j’ai été agréablement surpris par cette voiture électrique. Avec son design réussi, ses performances et son infodivertissement Google Automotive, elle a tout pour plaire.

La Scénic E-Tech est en quelque sorte le grand frère de la Mégane E-Tech, avec plus d’espace et une très grosse batterie. Elle a un look moderne, avec des lignes épurées et de grosses jantes. Elle est également équipée d’un toit ouvrant panoramique très spécial, on en parle dans notre essai.

J’ai été agréablement surpris par la tenue de route de la Scénic E-Tech, qui est une traction avant. En général, je ne suis pas fan des voitures électriques à traction avant, mais la Scénic E-Tech a un bon comportement. Elle a une direction précise et une suspension bien équilibrée, ce qui la rend agréable à conduire sur les routes sinueuses.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage, l’écran numérique du conducteur de 12 pouces s’allume avec des animations hyperactives, Google Automobile et une note de bienvenue du compositeur électronique français des années 70, Jean-Michel Jarre. C’est un petit détail sympa qui ajoute une touche d’originalité à la voiture.

La collaboration entre Jean-Michel Jarre et Renault ne s’arrête pas à la note de bienvenue. En effet, vous pouvez choisir parmi quelques alertes à basse vitesse différentes pour annoncer aux piétons que vous êtes en mouvement, et l’une d’entre elles est un accord composé par l’homme lui-même. C’est une façon originale de rendre la voiture plus sûre et un peu moins ennuyeuse avec tous ces bips. Il y a même un bouton près du volant qui désengage très facilement les autres fonctionnalités gênantes. C’est une décision vraiment réfléchie de la part de Renault, et c’est quelque chose que d’autres constructeurs automobiles feraient bien de copier.

En mode Confort, la direction est légère, ce qui rend la voiture facile à manœuvrer dans les rues étroites. Les freins ne sont pas trop affectés par la régénération, ce qui signifie que vous pouvez arrêter la voiture en douceur sans que vos passagers ne soient projetés vers l’avant. Cependant, ce n’est pas aussi fluide qu’avec un Tesla Model Y.