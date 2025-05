Faut-il acheter le Mercedes EQB ? C'est actuellement le modèle électrique sept places le moins cher parmi les constructeurs premium. En revanche, il fait face à des modèles de constructeurs généralistes offrant de meilleures autonomies. Le Peugeot e-5008 propose entre 500 et 660 km d'autonomie, ainsi qu'une meilleure habitabilité, pour un prix débutant à 46 990 euros. Le Tesla Model Y était proposé à 54 490 euros, mais il est plus puissant et offre 533 km d'autonomie.



L'EQB n'en reste pas moins une bonne voiture : la présentation intérieure est moderne et flatteuse, les effets de style sont nombreux et la qualité des finitions est satisfaisante.



À conduire, l'EQB est homogène et agréable. Un fort sentiment de sécurité s'en dégage, mais attention à la consommation d'électricité si vous ne voulez pas voir votre autonomie fondre comme neige au soleil. Surtout, sur longs trajets, il est handicapé par une vitesse de recharge tout juste correcte. On sent que la base technique a vieilli.