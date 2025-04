Voici le prix de la Mercedes électrique à 800 km d’autonomie et c’est une bonne surprise, mais attention aux petites lignes

Mercedes vient de dévoiler le prix en France de la nouvelle CLA électrique qui grimpe à 792 km d’autonomie. Une bonne surprise, même si cela reste plus cher qu’une Tesla Model 3. Cette nouvelle Mercedes pourrait bien lui faire de l’ombre.

Configurateur Mercedes CLA

Ça y est, Mercedes lance la commercialisation de la CLA électrique en France. Le prix de départ est annoncé à 52 900 euros. C’est plus cher qu’une Tesla Model 3 qui démarre à 39 990 euros ou 44 990 euros avec la grande batterie et une autonomie de 702 km.

Pour aller plus loin

Mais Mercedes va plus loin, en proposant une autonomie de 791 km en version Propulsion avec une batterie de 85 kWh net. La recharge est également plus rapide, avec un 10 à 80 % réalisé en 22 minutes (à une puissance maximale de 320 kW en 800 volts) contre environ 30 minutes pour la Tesla.

La Mercedes CLA fait également très fort en termes de consommation, avec seulement 12,2 kWh / 100 km pour la version la moins gourmande.

Attention au « véritable » prix

Attention toutefois, ce prix est le prix de départ. Contrairement à Tesla, Mercedes facture au prix fort de nombreuses options. Ainsi, la conduite semi-autonome de niveau 2 est facturée 1 800 euros. La climatisation automatique, l’accoudoir à l’arrière, la recharge sans fil des smartphones, l’accès sans clef, les projecteurs à LED, ou encore le pack mémoire ne sont pas intégrée à la finition Progressive Line la moins chère. Même Apple CarPlay et Android Auto sont en option.

Intérieur de notre configuration

Le configurateur étant en ligne, on s’est amusés à réaliser une configuration équivalente à l’équipement d’une Tesla Model 3. On atteint alors environ 60 000 euros. Avec un univers totalement différent à l’intérieur, et plus luxueux, avouons-le.

Mercedes CLA Der neue Mercedes-Benz CLA: Displayinhalt kann optisch vom Serienstand abweichen; Edition, AMG Line, Interieur: Leder tartufobraun he all-new Mercedes-Benz CLA: Display content may differ visually from the production model; Edition, AMG Line, interior: leather tartufo brown Mercedes CLA 2025

Mercedes propose avec la CLA électrique une excellente proposition. Une berline premium bien plus abordable que le reste de la gamme, avec une position assez inédite sur le marché, où pullulent les voitures électriques abordables et les modèles hors de prix.

Il faudra attendre un test en bonne et due forme pour se faire un avis définitif sur cette voiture.