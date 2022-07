La Kia EV6 aura bientôt un petit frère prometteur pour rivaliser avec les électriques premiums

Après l'EV6, Kia prévoit de lancer un nouveau modèle électrique plus petit. Baptisé Kia EV4, ce nouveau venu devrait arriver en 2023 et rivaliser avec les marques premium.

Comme la plupart des marques, Kia travaille activement au développement de sa gamme électrique. Normal, alors que l’Union européenne a récemment voté l’interdiction de la vente des voitures thermiques à partir de 2035. Une mesure qui pousse donc les constructeurs à agir et à électrifier au maximum leur catalogue.

De son côté, la firme coréenne a déjà parcouru un beau chemin, puisqu’elle propose plusieurs modèles branchés dans sa gamme. On peut notamment citer le Niro EV, tout juste renouvelé mais aussi le e-Soul. Sans oublier bien sûr la nouvelle Kia EV6, élue voiture de l’année 2022 et actuellement dans le top 100 des modèles les plus vendus depuis le mois de janvier en France.

Une nouvelle arrivante

Mais le crossover électrique devrait bientôt être épaulé par un autre modèle au cours des prochains mois. En effet, et comme le relaient nos confrères d’AutoExpress, la firme coréenne prévoit de lui offrir un petit frère, qui prendra le nom d’EV4. Prévu pour 2023, celui-ci affichera un gabarit plus petit, mais devrait toutefois profiter d’une garde au sol plus élevée. Son positionnement haut de gamme lui permettra alors d’aller chasser sur les terres des constructeur premium. Il pourrait alors rivaliser avec les Volvo C40 Recharge, Mercedes EQA et autres BMW iX1.

Si Kia n’a pas encore donné d’informations officielles, nos confrères soulignent que ce nouveau venu devrait reposer sur la plateforme E-GMP équipant l’EV6 mais aussi les Ioniq 5 et Ioniq 6. L’EV4 devrait également reprendre la fiche technique de son grand frère pour probablement hériter des batteries de 58 et 77 kWh. En revanche, le constructeur hésiterait encore entre une architecture 400 ou 800 volts. Ce dernier, qui équipe l’EV6, offre une charge plus rapide grâce à une puissance de 350 kW.

Une gamme en plein développement

Outre ce nouvel EV4, Kia prévoit de lancer un autre modèle qui prendrait la forme d’un SUV électrique notamment destiné aux États-Unis. Il s’agirait alors d’une version de série du concept EV9, ainsi que d’un cousin technique du futur Hyundai Ioniq 7 prévu en 2024. Le SUV de Kia devrait arriver dans la foulée.

Au total, la firme coréenne prévoit de lancer 14 nouveaux modèles électriques d’ici à 2027. En 2025, la gamme sera composée de 11 véhicules branchés, soit six totalement inédits et cinq qui seront des déclinaisons électriques de voitures déjà existantes.

