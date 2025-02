La R5 électrique va bientôt avoir une nouvelle rivale signée Kia : voici les dernières informations

Les voitures électriques compactes déferlent sur le marché européen. Dernière annonce en date : Kia, qui annonce vouloir lancer son EV2 début 2026. Voici ce qu’on sait de cette concurrente des R5 électrique et Peugeot E-208.

Kia EV3 (pour illustration) // Source : Kia

Après avoir généralement débuté avec des SUV familiaux, les marques commencent, avec les prix des matières premières en baisse et les économies d’échelle, à pouvoir commercialiser des voitures électriques plus compactes et accessibles.

Ces derniers mois furent un bon exemple, avec les lancements des Citroën ë-C3, Renault 5 E-Tech ou autres Hyundai Inster, et devraient se renforcer dans les mois à venir. Dernière annonce en date : Kia, comme le relate le Korean Car Blog.

Rendez-vous en janvier 2026

Après son EV3 lancé en 2024 à partir de 35 990 euros en France, Kia compte bien étoffer sa gamme électrique. En 2025, ce sera le tour de l’EV4, une berline concurrente de la Tesla Model 3, et de l’EV5, un SUV de 4,60 m de long.

Kia EV5 // Source : Kia

L’entrée de gamme n’est pas oubliée : ce sera le rôle de l’EV2. Lors de la publication des résultats du quatrième trimestre 2024 et des prévisions pour les mois à venir, Kia a indiqué qu’il devrait voir le jour début 2026 – pile pour le lancement de ses concurrentes de chez Volkswagen, Cupra et Skoda, donc.

Encore peu d’informations

D’autres informations glanées nous permettent d’y voir un peu plus clair. Ce Kia EV2 reposerait sur la plateforme e-GMP du groupe Kia-Hyundai, dans sa version « 400 V » (comme l’EV3), et devrait proposer une autonomie cible intéressante de 480 km. Des batteries LFP (lithium – fer – phosphate) seraient à l’étude pour contenir les coûts.

Voilà qui diffère du Hyundai Inster, reposant sur une plateforme multi-énergies, et qui se contente de 370 km selon la norme WLTP. Autre différence : le lieu de production. Lorsque Hyundai assemble l’Inster en Corée, Kia préfère son site européen de Zilina, en Slovaquie.

La Kia EV2 roule déjà, mais bon courage pour deviner à quoi elle ressemble // Source : Autocar

Cela devrait rendre cet EV2 éligible au bonus écologique en France, et diminuer de quelques milliers d’euros son tarif cible de 30 000 dollars (environ 29 000 euros). Ce premier prix le rendrait légèrement plus cher que les R5 E-Tech, Citroën ë-C3 ou Volkswagen ID.2, toutes sous les 25 000 euros, mais la dotation et l’autonomie supérieure pourraient contrebalancer la différence.

Sachant que, pour les consommateurs désireux d’une voiture électrique encore moins chère, l’EV1 à 20 000 euros est dans les cartons, mais n’arrivera qu’en 2027 au plus tôt.