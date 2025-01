Où en sont les voitures électriques à moins de 25 000 € de Volkswagen ? On fait le point sur la situation

Évoquées depuis un petit bout de temps déjà, les voitures électriques à moins de 25 000 euros prévues par le groupe Volkswagen tardent à arriver. Mais voilà que les ID.2, Skoda Epiq et autres Cupra Raval nous donnent enfin de leurs nouvelles en ce début d’année.

Au cours de l’année 2024, les ventes de voitures électriques ont connu une forte dégringolade. Si elles ne sont pas les seules à avoir été touchées, plusieurs raisons expliquent le désamour des automobilistes. Et parmi elles, le prix, qui reste encore trop élevé pour beaucoup d’entre eux. Heureusement, cela est tout doucement en train de changer.

Pas avant 2026

En effet, de plus en plus de constructeurs proposent des modèles abordables, sous la barre des 25 000 euros. C’est le cas de la Renault 5 E-Tech ainsi que de la nouvelle Citroën ë-C3, qui pourraient relancer les ventes en 2025. D’autres arrivent aussi, comme la Hyundai Inster et la Fiat Grande Panda pour ne citer qu’elles. Du côté du groupe Volkswagen, on s’active : plusieurs modèles sont en préparation. Parmi eux, l’ID.2, annoncée par un concept qui avait été dévoilé en 2023.

Des équivalents sont également prévus chez Skoda et Cupra, avec l’Epiq et la Raval. Mais jusqu’à présent, rien n’a réellement été confirmé en ce qui concerne leur arrivée sur le marché. Mais en ce début d’année, on commence enfin à en savoir plus et surtout à y voir un peu plus clair. Dans un communiqué publié par Seat, on apprend notamment que l’usine de Martorell va être transformée pour accueillir la production de la première citadine électrique du groupe allemand : il s’agira de la Cupra Raval.

Cette dernière démarrera sa commercialisation en 2026, suivie de la Volkswagen ID.2, qui sera également assemblée dans la même usine espagnole.

Dans une interview accordée au média La Tribuna de Automoción, Wayne Griffiths, patron de Seat et Cupra a annoncé que les prévisions de productions avaient été revues à la baisse. Ces dernières tablent sur 300 000 unités pour les deux citadines en 2026 et 2027.

Quid du Skoda Epiq ? Ce dernier devrait voir le jour au mois de mars 2026, mais il sera quant à lui assemblé dans l’usine de Navarre, d’où devraient sortir environ 337 000 unités chaque année. Le petit SUV abordable ne sera pas seul sur ces lignes de production, puisqu’il sera accompagné par l’ID.2 SUV, avec des prévisions de 134 000 exemplaires fabriqués par an. Néanmoins, le groupe prévoit une montée en puissance au cours des années suivantes, afin de rentabiliser les investissements.

Des caractéristiques communes

Selon le site Electrive, la version SUV de l’ID.2 devrait voir le jour un peu plus tard au cours de l’année 2026, sans plus de détails pour le moment. Nous devrions tabler sur le mois de juin, mais il faudra encore attendre la confirmation. Dans l’ensemble, les informations techniques sur toutes ces nouvelles autos abordables restent encore assez incomplètes. Cependant, les quatre devraient partager la même plateforme MEB Entry et la même batterie de 56 kWh environ.

De quoi offrir une autonomie tournant autour des 450 kilomètres selon le cycle WLTP, même si cette dernière devrait sensiblement varier en fonction du modèle. Sans doute que les SUV Skoda Epiq et ID.2 X afficheront une valeur légèrement inférieure, en raison d’une silhouette moins aérodynamique. Dans un communiqué, Cupra annonce jusqu’à 440 kilomètres pour sa Raval, qui embarquera un moteur de 226 chevaux. Un chiffre commun à toutes ses cousines tchèques et allemandes, tandis que la recharge devrait être effectuée de 10 à 80 % en 20 minutes environ.

Cupra UrbanRebel // Source : Cupra

A bord aussi, nous devrions sans aucun doute retrouver de nombreux points commun, dans une volonté pour le groupe Volkswagen de rationaliser la gamme et réduire les dépenses. Le conducteur devrait donc avoir le droit à un écran tactile de 12,9 pouces, associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,9 pouces. Il n’est cependant pas exclu que ces derniers soient légèrement différents en fonction du modèle, afin de les distinguer. Là encore, nous en saurons plus au cours des prochains mois à ce sujet.

À noter que les quatre voitures électriques devraient avoir le droit au bonus écologique, grâce à leur fabrication en Espagne.