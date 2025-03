La voiture électrique à moins de 25 000 euros va devenir une réalité chez Kia

Après Renault, Nissan et Volkswagen, c’est au tour de Kia de vouloir lancer une petite voiture électrique ultra-abordable. Cette dernière se situerait sous la future EV2 et coûterait environ 25 000 euros.

Teaser Kia EV2 / Crédit : Kia

On le sait, le prix des voitures électriques reste encore un sujet de craintes pour de nombreux automobilistes. A vrai dire, ce point est un obstacle majeur à l’adoption de cette motorisation, même s’il a tendance à baisser au fil des années. Sauf chez certains constructeurs premium. Mais les autres ont la volonté de rendre leurs autos plus abordables, en lançant notamment de nouveaux modèles moins chers.

Une petite EV1 chez Kia ?

On pense évidemment à Renault avec sa R5 E-Tech, qui va bientôt proposer une version à 25 000 euros. Ce n’est pas tout, car le constructeur au losange travaille également sur une nouvelle génération de sa Twingo, qui coûtera quant à elle seulement 20 000 euros hors incitations. Elle aura le droit à une cousine chez Nissan, qui prendrait le nom de Pixo. Mais ce ne sont pas les seules marques à vouloir se lancer sur ce marché. C’est aussi le cas de Volkswagen, qui prépare le lancement de sa petite ID.1.

Et forcément, cela donne des idées à d’autres concurrents. Et tout particulièrement à Kia. La firme coréenne vient tout juste de lever le voile sur le concept car annonçant sa nouvelle EV2. Il s’agit alors d’un petit SUV compact, qui devrait être affiché sous les 30 000 euros et qui se situera sous le nouvel EV3. Mais l’entreprise basée à Séoul veut aller encore plus loin. Il se dit qu’elle envisagerait désormais de lancer une voiture encore moins chère, qui pourrait prendre le nom d’EV1.

Teaser Kia EV2 / Crédit : Kia

C’est en tout cas ce qu’a expliqué le président de Kia, Ho Sung Song aux journalistes du site britannique Autocar. Ce dernier a pris la parole lors de l’EV Day, durant lequel a été annoncée la nouvelle EV4 ainsi que le van PV5. Le dirigeant a confirmé que l’entreprise est en train « d’étudier en interne » ce à quoi un modèle d’entrée de gamme pourrait ressembler. Et deux idées sont actuellement en cours de réflexion. La première serait de créer un modèle inédit.

La seconde serait de proposer une version plus abordable d’un modèle déjà existant, comme l’EV2 par exemple. De quoi qu’il en soit, l’objectif est d’afficher un prix autour des 25 000 euros. Ho Sung Song explique que « si nous voulons nous adresser au groupe cible de clients majoritaires tardifs, nous avons certainement besoin d’un modèle de plus petite taille – ou d’un modèle à prix inférieur ». Il confirme alors que « nous étudions en interne quels seront nos modèles de véhicules électriques d’entrée de gamme, en dehors de notre EV2 ».

Une fiche technique mystérieuse

Cette future petite citadine électrique aurait pour but de remplacer la Picanto, qui commence à prendre de l’âge. Et on se rappelle que de toutes façons, le constructeur, comme tous les autres, devra uniquement vendre des voitures électriques en Europe à partir de 2035. Elle n’aura donc pas le choix de faire évoluer sa gamme en supprimant les derniers modèles thermiques restants. Mais que sait-on déjà sur la fiche technique de cette hypothétique EV1 ?

Et bien pas grand-chose pour le moment. En effet, cette nouvelle venue en est seulement aux premiers stades de la réflexion, et rien n’a encore été acté. Cependant, elle pourrait bien hériter de la fiche technique de la nouvelle Hyundai Inster, et de recevoir un moteur de 97 chevaux et 147 Nm de couple. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 11,7 secondes, pour une vitesse maximale de 140 km/h.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

Pour rappel, la Hyundai dispose d’une batterie de 42 kWh en version d’entrée de gamme, qui offre une autonomie de 327 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue pour mémoire à une puissance de 73 kW en courant continu. Ce qui permet de passer de 10 à 80 % en 30 minutes environ. Il faudra cependant attendre avant d’en savoir plus, car l’EV1 pourrait ne pas voir le jour avant 2027 au moins.