Ce mignon petit SUV pourrait bien être la voiture électrique à 20 000 euros de Kia

Kia lève le voile sur son Syros, un petit SUV thermique réservé à l’Inde, mais qui aura bientôt le droit à une version 100 % électrique. Il se pourrait qu’il fasse le voyage jusqu’en Europe et qu’il y adopte le nom EV1. Voici ce que l’on sait sur cette future voiture électrique abordable !

Kia Syros / Crédit : Kia

Si de nombreux automobilistes estiment que les voitures électriques coûtent encore trop cher, les constructeurs commencent peu à peu à proposer des modèles plus abordables dans leur gamme. Ce qui a pour effet de faire baisser les prix, même si ces derniers continuent de grimper chez certaines marques, notamment allemandes.

Un nouveau SUV prometteur

Cela est rendu possible par la baisse du coût des batteries, qui a permis le lancement des Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 et autres Fiat Grande Panda, sans oublier la nouvelle Hyundai Inster. Cette dernière devrait d’ailleurs bientôt avoir une cousine, au sein de la gamme Kia, alors que les deux constructeurs ont prévu une grande offensive durant les prochaines années. La marque coréenne vient ainsi de lever le voile sur son dernier modèle en date, mais pour le moment uniquement sur le marché indien.

Kia Syros / Crédit : Kia

Il s’agit du nouveau Syros, un modèle ultra compact qui prend la forme d’un petit SUV. Visible dans le communiqué publié par le constructeur, celui-ci n’est pour le moment disponible qu’avec une motorisation thermique, mais cela devrait finir par changer. Le site Autocar India indique qu’une version électrique devrait faire son arrivée dans le pays d’ici au début de l’année 2026. Cette déclinaison pourrait faire la route jusqu’en Europe, contrairement au modèle essence qui devrait se cantonner à l’Inde, notamment à cause des drastiques normes antipollutions européennes.

Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée sur cette potentielle variante, qui devrait en fait hériter de la fiche technique du petit Inster de Hyundai. Ce dernier repose sur la plateforme K1 et embarque une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) qui se décline en deux capacités, à savoir 42 et 49 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 370 kilomètres selon le cycle d’homologation européen WLTP. Pour ce qui est des performances, le SUV coréen atteint les 115 chevaux.

Kia Syros / Crédit : Kia

La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 30 minutes sur une borne rapide, à une puissance maximale de 120 kW. Des chiffres qui devraient être peu ou prou les mêmes pour la version électrique du Kia Syros, qui pourrait prendre le nom de EV1 s’il arrive un jour en Europe – dans tous les cas, une voiture électrique abordable a été annoncée par Ho-sung Song, le président de Hyundai. Mais pour cela, il faudra sans doute attendre au moins la fin de l’année 2026, ce qui risque de lui faire accuser un certain retard par rapport à la concurrence déjà bien installée.

Un gabarit très compact

Si les dimensions exactes du nouveau petit SUV n’ont pas été annoncées, ce dernier devrait afficher quasiment les mêmes que pour le Hyundai Inster, tandis que le style se veut quant à lui bien différent. Nous retrouvons en effet la signature esthétique bien connue chez Kia, qui nous rappelle notamment les EV9 et EV3, avec la silhouette cubique. Les feux sont quant à eux particulièrement fins et la face avant est très droite. La voiture se chausse de jantes de 17 pouces, et elle se pare de divers éléments stylistiques lui donnant des airs baroudeurs.

Kia Syros / Crédit : Kia

Le Syros affiche un empattement de 2,55 mètres et s’offre un poste de conduite dans la lignée des autres modèles de la marque. Nous retrouvons un écran tactile de 12,3 pouces compatible avec les mises à jour OTA, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, associé à un combiné d’instrumentation numérique de même taille. Un autre petit affichage de 5 pouces permet quant à lui de gérer la climatisation. Le volume de coffre n’a quant à lui pas encore été confirmé par le constructeur, qui énumère une longue liste d’aides à la conduite.

Parmi elles, citons notamment la conduite semi-autonome de niveau 2 ainsi que le contrôle électronique de la stabilité ou encore la caméra à 36° degrés. Pour l’heure, le prix n’a pas encore été annoncé, mais il devrait se situer sous la barre des 20 000 euros en France lorsqu’il arrivera chez nous. Et comme le petit Hyundai Inster, ce nouveau SUV Kia devrait avoir le droit au bonus écologique, sauf si le gouvernement serre encore plus la vis. Nous devrions en savoir plus un peu plus tard à ce sujet !