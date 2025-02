Voici à quoi va ressembler la concurrente de la Renault 4L électrique signée Kia

Kia profite de son « EV Day » pour présenter sa future voiture électrique, l’EV2 Concept, un avant-goût d’une petite citadine électrique abordable. Prévue pour 2026, elle concurrencera les Renault 4 E-Tech et autres Peugeot E-2008.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

Kia a vu les choses en grand pour son « EV Day ». En parallèle de la présentation de l’EV4, concurrente de la Mégane E-Tech, et du PV5, un utilitaire 100 % électrique, la marque coréenne lève également le voile sur l’EV2 Concept.

Car oui, Kia veut également sa voiture électrique abordable. Si la version de série n’arrivera qu’en 2026, ce concept-car permet de comprendre les intentions de la marque.

Une ligne très carrée

Disons-le de suite : Kia est avare en données concrètes pour décrire son EV2 Concept. Heureusement, les visuels sont bien plus parlants : nous sommes en présence d’un petit SUV, que les designers ont voulu le plus robuste possible.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

Les volumes, très géométriques, sont épaulés par des lignes de carres assez abruptes pour souligner les passages de roue et le capot. Un ensemble adouci par des galbes omniprésents, conférant à l’EV2 Concept un côté rassurant, bien aidé par la teinte bleue satinée.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

Autrement, l’originalité des dernières Kia électriques (EV3 en tête) se retrouve bien : l’air de famille est évident, notamment dans les volumes et les optiques très verticales – notons d’ailleurs quatre projecteurs à l’avant, renforçant l’allure du SUV électrique.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

Bien évidemment, le côté « concept-car » crève les yeux devant les roues démesurées, les portes sans poignées et les optiques difficilement homologables, mais l’esprit semble finalement assez proche du Kia EV2 de série.

Un habitacle sans lendemain

En revanche, les designers se sont lâchés sur l’habitacle de cet EV2 Concept. Déjà par l’ouverture antagoniste des portes – gimmick récurrent des concept-cars –, mais également par le style débridé de l’ensemble.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

Les deux rangées de siège prennent la forme de sofa ; les sièges avant sont capables de coulisser, tandis que l’assise du second rang peut se relever, à l’instar de certaines Honda, permettant de libérer un espace monstre entre les sièges avant et la planche de bord.

La planche de bord continue sur la fantaisie, avec une architecture très épurée et quelques excentricités : haut-parleurs amovibles, projection de messages sur les vitres, etc. De fait, difficile d’imaginer à quoi va ressembler l’habitacle de l’EV2 de série ; en tout cas, il faudra faire sans l’originale ouverture des portes, le toit vitré (du moins dans ces dimensions) ou la banquette avant coulissante.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

En lisant entre les lignes, on peut tout de même deviner que le large écran de la planche de bord devrait se transformer en série en un ensemble de trois dalles jointes : une pour des compteurs numériques, une pour la climatisation, une, au centre, pour l’infodivertissement.

Une fiche technique encore bien mystérieuse

En tout cas, quasiment aucune mention de la technique n’est faite. Tout juste saura-t-on que ce Kia EV2 Concept bénéficie de la technologie V2L (vehicle to load), permettant d’alimenter des appareils électroniques depuis la batterie de traction de la voiture.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

Pour le reste, mystère. Des précédentes rumeurs font toutefois écho à l’adoption de la plateforme maison e-GMP, dans sa version 400 volts, avec des batteries LFP (lithium – fer – phosphate) offrant jusqu’à 480 km d’autonomie selon le cycle WLTP.

Kia a également annoncé, lors de la publication de ses résultats 2024, que cet EV2 sera fabriqué dans l’usine slovaque de Zilina dès janvier 2026 – à confirmer toutefois. Aucune mention des tarifs n’est évoquée, mais cette fabrication européenne devrait lui ouvrir les portes du bonus écologique en France.

Kia Concept EV2 // Source : Kia

Quoi qu’il en soit, ce Kia EV2 arrivera dans un segment très concurrentiel des SUV électriques compacts. BYD Atto 2, Citroën ë-C3 Aircross, Peugeot E-2008, Renault 4 E-Tech, Ford Puma Gen-E, Fiat 600e, Opel Mokka… Tous veulent leur part de gâteau, et personne ne se laissera faire.