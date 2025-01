Voici l’intérieur ultra pratique de la Renault Twingo électrique à 20 000 euros

Renault profite du Salon de Bruxelles pour dévoiler un avant-goût de l’intérieur de sa prochaine voiture électrique à 20 000 euros : la Twingo E-Tech. Un habitacle qui allie technologies et aspects pratiques.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Renault fait partie des constructeurs européens les plus en vogue dans le domaine de la voiture électrique. Avec sa gamme bien née et l’excellent accueil public de sa R5, la marque française est sur une bonne lancée.

Et si 2024 fut chargée, 2026 sera capital pour Renault avec le lancement de sa Twingo électrique, promise sous les 20 000 euros hors subventions. Si un avant-goût de sa carrosserie avait déjà été présenté en novembre 2023, la marque profite du Salon de Bruxelles, qui vient d’ouvrir ses portes, pour dévoiler l’habitacle du prototype préfigurant la version de série.

Un habitacle tech et pratique

La première chose qui frappe à la découverte des photos, c’est le réalisme de cette planche de bord. Boutons, écrans, commodos, volant : à un an de sa commercialisation, tout semble prêt à prendre la route.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Profitons-en pour découvrir ce qui nous attend à bord de cette prochaine Twingo électrique. Malgré son prix serré, la partie technologique ne paraît pas avoir été oubliée : en témoignent les deux écrans, de 7 pouces pour le conducteur et de 10,1 pouces au centre de la planche de bord, manifestement partagé avec la R5.

Notons tout de même que Renault ne mentionne pas la présence d’Android Automotive sur ce dernier, pourtant présent sur le reste de sa gamme électrique. Les boutons physiques sont en revanche bien là, notamment pour les réglages de climatisation – qu’on retrouve déjà, notamment, sur la Clio. Des pièces partagées, ça coûte moins cher.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Il n’empêche que Renault cite ouvertement la première génération de Twingo, apparue en 1992, comme inspiration. Cette citadine gagna ses lettres de noblesse grâce à son incroyable habitabilité, et Renault se devait donc de proposer quelque chose de semblable. Le message semble passé, puisque cette nouvelle Twingo électrique reçoit une banquette arrière coulissante, à l’image du récent Hyundai Inster, un de ses futurs concurrents. Détail croustillant : le Scénic E-Tech, pourtant bien plus grand, n’y a pas droit.

Le communiqué de presse insiste également sur les détails pratiques, comme les appuie-têtes avant aimantés pour y fixer des écrans pour les passagers arrière, tandis que la sellerie chamarrée fait écho à celles de la Twingo I, dont les collaborations avec Benetton ou Kenzo ont marqué leurs temps. Un grand toit vitré illumine l’habitacle de ce concept, mais risque de ne pas passer le cap de la grande série.

Une voiture toujours plus proche de la série

Chose étonnante : Renault profite de la présentation de l’habitacle de cette Twingo E-Tech electric prototype (puisque c’est son nom) pour apporter quelques retouches à sa carrosserie, qu’on connaît déjà depuis plusieurs mois.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Ces modifications, bien que légères, rendent la voiture plus réaliste. C’est du détail (largeur réduite, feux arrière modifiés, vitres revues, ajout de prises d’air avant etc), mais cela va dans le bon sens.

La Twingo de série sera, pour rappel, vendue en 2026 avec un prix démarrant sous les 20 000 euros malgré une production en Europe, et ce sans compter un éventuel bonus écologique. Pour y arriver, tout a été revu.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Les batteries passent à la chimie LFP (lithium-fer-phosphate), le développement se réduit à deux ans seulement, le nombre de pièces fond comme neige au soleil, et Renault ira même jusqu’à collaborer avec un bien mystérieux acteur chinois.

Enfin, la plateforme AmpR Small, déjà utilisée sur les R5 et R4, sera reprise. Si la motorisation ou l’autonomie n’a pas encore été dévoilée, Renault communique sur une consommation extrêmement faible de 10 kWh/100 km. Une voiture électrique promise comme économique à l’achat et à l’utilisation, et qui viendra se frotter à la BYD Seagull, la Leapmotor T03 ou encore la future Volkswagen à 20 000 euros.