Le combi électrique de Volkswagen aura bientôt un redoutable concurrent signé Mercedes

Le constructeur allemand Mercedes annonce l’arrivée de son prochain van électrique. Reposant sur une plateforme inédite, ce dernier chassera sur les terres du Volvo EM90 mais aussi du Denza D9 et du Zeekr 009 ainsi que du Volkswagen ID. Buzz, le fameux combi électrique. Voilà ce que l’on sait déjà.

Crédit : Mercedes

Mercedes continue d’enrichir sa gamme de voitures électriques, tandis que l’échéance de 2035 se rapproche à grands pas en Europe. La firme n’est heureusement pas à la traîne, puisqu’elle possède un catalogue bien rempli, de l’EQA à l’EQS, en passant par les EQB et EQE.

Un nouveau van électrique

Ce n’est pas tout, car la firme à l’étoile propose aussi des utilitaires électriques, de même que des vans à destination du transport de personnes. Le premier à avoir rejoint le catalogue est l’EQV en 2019, suivi par l’EQT, un ludospace qui avait été présenté à la fin de l’année 2022. Mais le temps passe, et l’heure du renouvellement commence à arriver, notamment pour le plus ancien. Ça tombe bien, car le constructeur a déjà commencé à y travailler.

Dans un communiqué, celui-ci dévoile même une première image officielle laissant entrevoir la silhouette de cette nouvelle mouture, dont le nom n’a pas encore été dévoilé. Car il est tout à fait possible que la prochaine génération change d’appellation. S’il n’est pas encore possible de voir avec précision le style de cette dernière, on note que les lignes restent très épurées, afin notamment d’optimiser le Cx (coefficient de traînée), qui devrait être communiqué plus tard. La garde au toit devrait quant à elle être assez élevée, pour garantir une bonne habitabilité.

Mais aucune vue de la face avant ni de l’arrière n’a été montrée pour le moment par le constructeur allemand, qui prépare en parallèle une sportive radicale dépassant les 1 000 chevaux. Que sait-on donc déjà sur cette nouvelle génération ? À vrai dire, pas grand-chose, si ce n’est qu’elle reposera sur une plateforme totalement inédite, qui sera inaugurée avec ce modèle. Celle-ci est baptisée VAN.EA (pour Van Electric Architecture) et elle sera uniquement dédiée aux utilitaires électriques de la marque.

Car Mercedes a pour projet de proposer une base technique pour chaque catégorie de véhicules, telles que la MMA pour les modèles d’entrée de gamme et la AMG.EA pour les sportives. Les journalistes de l’Argus précisent que la plateforme VAN.EA sera déclinée en deux versions, EA-C pour les utilitaires transportant des marchandises et EA-P pour le transport de personnes, comme c’est le cas pour le futur Classe V électrique. Mais à quoi faut-il s’attendre avec cette nouvelle génération ?

Une charge très rapide

Attendue sur les routes en 2026, cette dernière devrait notamment avoir le droit à une architecture 800 volts, qui permettra une recharge particulièrement rapide. Cependant, aucune information plus précise n’a été communiquée à ce sujet pour le moment. Pour rappel, l’actuel EQV demande 45 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide en courant continu à une puissance de 110 kW. Des chiffres assez moyens par rapport au reste du marché, et surtout de la concurrence.

Car cette nouvelle mouture chassera notamment sur les terres du Zeekr 009, qui se recharge en moins de 30 minutes. De son côté, le Volvo EM90, avec lequel le van chinois partage ses dessous demande moins de 30 minutes pour atteindre les 80 %. Mais ce n’est pas tout, car le Mercedes EQV de nouvelle génération rivalisera aussi frontalement avec le Denza D9, co-développé avec la marque à l’étoile et que nous avions pu essayer en Chine.

Denza D9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Mais les deux ne partagent pas la même base, ce qui exclut la possibilité d’un partage de technologies. Surtout que Mercedes s’est quasiment intégralement désengagé de la marque basée à Shenzhen, qui appartient à BYD. Nous devrions en savoir plus sous peu, le constructeur allemand annonce une présentation officielle dès le printemps prochain, sans doute d’abord sous la forme d’un show-car. Le van se destinera alors majoritairement aux entreprises de VTC ainsi qu’aux flottes d’hôtels et d’aéroports, entre autres.

On peut se demander si une version Marco Polo sera proposée, pour les amateurs de camping. Ce qui permettra de mieux concurrencer l’ID. Buzz qui n’est pas encore proposé version California.