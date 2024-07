Cette rivale coréenne de la Tesla Model S évolue avec une autonomie beaucoup plus intéressante

Le constructeur coréen premium Genesis, filiale de Hyundai, vient de lever le voile sur la version restylée de sa voiture électrique G80. La berline électrique rivale de la Tesla Model S voit son autonomie augmenter, tandis qu’elle devrait faire son arrivée en Europe.

Si vous ne connaissez pas Genesis, c’est tout à fait normal. Et pour cause, il s’agit d’une filiale de Hyundai, qui adopte un positionnement plus premium. Devenue une marque à part entière en 2015, elle n’est pour le moment pas encore présente en France.

Une berline très réussie

La firme coréenne commercialise une gamme complète, et a notamment lancé en 2016 sa G80, une grande berline haut de gamme qui a fortement évolué au fil des années. La seconde génération fut quant à elle dévoilée en 2020, et voilà qu’il est désormais l’heure pour cette dernière de s’offrir un petit restylage de mi-carrière.

Ce dernier vient justement tout juste d’être dévoilé par le constructeur, et relayé par le site américain Electrek. À vrai dire, le style évolue assez peu au premier abord sur cette berline, qui arbore une très large et imposante calandre. Cette dernière est entourée d’une signature lumineuse à double étage à LED.

Juste en dessous, nous retrouvons un bouclier très ajouré, qui ajoute une touche de dynamisme à l’ensemble et qui permet de refroidir le moteur électrique. À vrai dire, les évolutions sont assez minimes sur la version restylée, et elles se concentrent majoritairement sur les pare-chocs avant et arrière De profil, la berline affiche toujours une silhouette très élancée, avec un empattement en légère hausse. Ce dernier mesure ainsi 3,14 mètres de long, soit une hausse de 13 centimètres environ. De quoi accueillir plus confortablement les passagers à bord.

Mais nous y reviendront un peu plus tard. En effet, on note également que la berline, qui chasse sur les terres de la Tesla Model S, de la BYD Seal ou de la Xiaomi SU7 s’offre de nouvelles jantes de 19 pouces. À l’arrière, les évolutions sont quant à elles assez discrètes également. À bord, la présentation devient encore plus moderne, puisque la voiture s’équipe désormais d’une grande dalle OLED de 27 pouces. Ce dernier intègre un combiné numérique et un large écran tactile.

À l’arrière, les passagers profitent de sièges très confortables et réglables électriquement, ainsi que de grands écrans, tandis qu’ils peuvent fermer la porte à l’aide d’un simple bouton. Enfin, des rideaux permettent également de garantir repos et intimité si besoin. En revanche, pas un mot pour le moment sur le volume de coffre de la berline électrique coréenne pour le moment.

Une autonomie en hausse

Si les évolutions sont assez subtiles en ce qui concerne le design de cette nouvelle Genesis G80, qu’en est-il sous le capot ? Et bien en fait, c’est plutôt la même chose. En effet, le constructeur asiatique ne mentionne pas le moindre changement du côté du moteur électrique, qui affiche une puissance de 370 chevaux et un couple qui culmine à 700 Nm. Peut-être que cela sera pour un peu plus tard, mais pour l’heure, nous n’en savons pas plus. En revanche, la berline s’offre une batterie plus grande.

Cette dernière affiche une capacité de 95,4 kWh, contre 87,2 kWh sur l’ancienne version. De quoi porter l’autonomie à 475 kilomètres selon le cycle d’homologation coréen, ce qui donnerait plus de 550 kilomètres selon le cycle européen WLTP. De quoi rassurer les automobilistes, qui veulent parcourir la plus grande distance possible en une seule charge. D’ailleurs, le temps nécessaire à cette dernière n’a pas encore été communiqué pour le moment par le constructeur.

Nous devrions donc en savoir plus au cours des prochains mois à son sujet. Le prix de cette nouvelle mouture n’a pas encore été annoncé, mais la précédente était affichée à partir de 75 625 dollars, soit environ 69 455 euros selon le taux de change actuel. La nouvelle Genesis G80 pourrait finir par faire son arrivée en France, mais avec un tarif qui sera sans aucun doute revu à la hausse. L’ancienne version est actuellement vendue en Suisse pour environ 88 000 euros.