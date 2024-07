Tesla ne passe pas une très bonne année 2024

La fin du mois de juin est l'occasion de faire le bilan des ventes du deuxième trimestre 2024. Tesla vient de publier ses chiffres, qui sont en baisse par rapport à 2023 - tout comme l'était le premier trimestre. La marque continue de vendre un peu plus de voitures électriques que son grand rival, BYD, mais la fin d'année pourrait être plus incertaine.

Il faut bien le dire : l’année 2023 fut exceptionnelle pour Tesla, allant même jusqu’à placer le Model Y à la première marche des ventes mondiales, toutes énergies confondues. L’année 2024 va-t-elle poursuivre cette lancée ? Pas forcément, si on en croit les chiffres de ventes.

Tesla vient en effet de publier ses résultats du deuxième trimestre 2024 sur son site, marqués par une légère baisse des ventes par rapport à 2023. D’autres éléments sont cependant à prendre en compte.

Des ventes en légère baisse

Tesla a donc vendu 443 956 voitures électriques entre avril et juin 2024, avec une prépondérance – logique – des Model 3 et Model Y, qui ont représenté 95 % des immatriculations. Des chiffres en baisse par rapport à 2023, où la marque avait annoncé avoir vendu 466 140 de ses modèles sur cette période, soit une baisse de 4,94 %.

Notons que le premier trimestre avait déjà été une période de baisse : 386 810 Tesla y avaient été vendues dans le monde, contre 422 875 en 2023 – une baisse de 8,53 %. De fait, le premier semestre 2024 se clôt avec 830 766 livraisons, contre 889 015 l’année précédente. Une baisse de 6,64 %.

La fin d’une époque ?

Deux éléments sont tout de même à relever : la baisse des stocks, notamment grâce à des promotions, puisque Tesla a plus vendu de voitures qu’elle n’en a produit (410 831 Tesla sont sorties des chaînes au deuxième trimestre), mais aussi l’excellent résultat de Tesla Energy, qui commercialise des batteries de stockage stationnaire. 9,4 GWh ont ainsi été installés, un record.

Reste que la concurrence n’est plus aussi loin qu’avant. Son plus grand rival, BYD, a lui aussi présenté ses chiffres. Tesla reste un peu devant en termes de ventes de voitures électriques sur le deuxième trimestre, mais avec moins de 18 000 ventes d’écart – l’écart monte à 104 613 voitures de plus pour Tesla depuis le début de l’année.

Un écart qui se fragilise donc, de quoi relancer la course à la première place mondiale de l’électrique pour le reste de l’année. Les six prochains mois risquent d’être d’ailleurs compliqués pour Tesla, puisqu’Elon Musk a confirmé que la mise à jour attendue du Model Y n’aurait pas lieu en 2024, et que le SUV, locomotive de la marque en 2023, voit ses ventes chuter.