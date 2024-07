Pourquoi BYD, le plus grand concurrent de Tesla, est bien parti pour devenir numéro un mondial de la voiture électrique

Si 2023 fut le théâtre d'un affrontement tendu entre Tesla et BYD pour la première place mondiale des ventes de voitures électriques, 2024 semble tourner à l'avantage de la marque chinoise. Les chiffres de juin (et de la première moitié d'année) viennent de tomber, et ils sont (presque) tous en progression... à l'inverse de Tesla, qui connaît une année difficile.

Tesla a beau rester dans la tête de nombreux français comme le leader incontesté de l’électrique, la concurrence chinoise fait rage. La marque américaine est certes restée leader en 2023 (notamment grâce aux performances du Model Y), mais elle s’est fait dépasser sur le dernier trimestre par BYD, son ennemi juré.

De quoi prédire une année 2024 encore plus sanglante… et qui semble pour le moment tourner en faveur de BYD. Les chiffres du mois de juin (et donc de la première partie de 2024) viennent d’être publiés par CnEVPost, et ils sont remarquables.

Un mois de juin (et une première partie d’année) record

BYD s’est ainsi offert un mois de juin record, avec 341 658 « NEV » (comprendre les hybrides rechargeables et les électriques) vendus en un mois. De quoi dépasser de justesse le précédent record de 341 043 ventes établi en décembre 2023, obtenu via des circonstances particulières, où les commerciaux étaient incités à faire de belles remises pour arriver aux objectifs de l’année, et d’afficher une progression de 35,02 % par rapport à juin 2023.

Dans le détail, il faut compter 145 179 voitures électriques (+ 13,25 %), 195 032 hybrides rechargeables (+ 57,93 %) et 26 995 ventes à l’étranger (+ 156,22 % par rapport à juin 2023, mais – 28,01 % par rapport à mai 2024). N’oublions pas non plus la seconde activité de BYD, les batteries, puisque la marque a installé l’équivalent de 16 101 GWh de batteries de traction et de stockage en un mois, en progression de 36,26 % en un an.

De façon générale, les six premiers mois de 2024 ont souri à BYD, avec 1 612 983 ventes au total (+ 28,46 % en un an), dont 726 153 voitures électriques (+ 17,73 %), 880 992 voitures hybrides (+ 39,54 %) et 203 404 ventes à l’étranger (+ 173,80 %).

Une première place en fin d’année ?

Voilà qui promet, même si quelques précisions restent à apporter sur les voitures 100 % électriques de BYD. Certes, la progression en un an est spectaculaire, mais on ne peut s’empêcher de constater une stagnation des ventes depuis mars, signe peut-être d’un certain tassement du marché de l’électrique – au contraire des hybrides rechargeables, en progression continue.

De plus, les ventes à l’étranger pourront peut-être être mises à mal par les très probables hausses des frais de douane voulues par la Commission Européenne, qui devraient entrer en jeu dès le 4 juillet 2024. Reste que l’appétit de BYD pour l’Europe pourra peut-être permettre à la marque de réagir en s’adaptant aux nouvelles règles, notamment via l’usine en Hongrie actuellement en construction.

Mais le meilleur allié de BYD pour accéder à la première place mondial pourrait être… Tesla, qui connaît une année compliquée. Nous n’avons pas encore les chiffres de juin et de la première partie de 2024, mais le Model Y, auparavant locomotive des ventes (allant même jusqu’à devenir la meilleure vente mondiale de 2023, toutes énergies confondues), s’écroule, avec -49 % des ventes en Europe en mai.

Sachant que le Model Y ne devrait pas être mis à jour cette année (la seule présentation devrait être le Robotaxi autonome en août), voilà qui laisse présager d’une année en berne pour Tesla. Les prochains mois seront donc instructifs dans cette guerre américano-chinoise.