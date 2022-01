Tesla : après 5 années exponentielles, le million de livraisons en ligne de mire en 2022

Tesla a pulvérisé son record de voitures électriques produites et livrées en 2021. Retour sur cinq années de hausse constante, qui devraient laisser place à un cru 2022 historique où la barre du million de véhicules devrait être facilement franchie.

Et dire que Tesla a failli frôler la faillite à deux reprises, l’une en 2008 et l’autre entre 2017 et 2019 lors de la production de la Tesla Model 3. Mais cette mésaventure est désormais de l’histoire ancienne, puisque le constructeur californien se porte aujourd’hui beaucoup mieux et parvient d’ailleurs à dégager des bénéfices — même sans les ventes de crédits carbone.

2021 fut un millésime exceptionnel pour le fabricant américain. Les derniers chiffres officiellement publiés touchent du bout des doigts la barre symbolique du million de voitures électriques livrées et produites : 936 172 et 930 422, respectivement. Et si l’on regarde dans le rétroviseur, la dynamique a tout le temps été positive.

+817,55 % en 5 ans

Entre 2017 et 2021, les livraisons ont tout bonnement bondi de… 817,55 %. Pour trouver ce résultat, nous avons compilé l’ensemble des données trimestrielles de chaque année. Ci-dessous, voici un tableau récapitulant la production et les livraisons annuelles sur les cinq dernières années.

Année Livraisons Production 2017 102 030 101 027 2018 245 240 254 530 2019 367 500 365 194 2020 499 550 509 737 2021 936 172 930 422

Si Tesla a toujours connu une croissance en hausse, celle-ci n’a pas toujours été régulière. Par exemple, les livraisons ont augmenté de 140 % entre 2017 et 2018, mais de « seulement » 49,85 % entre 2018 et 2019. Et alors que la Gigafactory Shanghai a ouvert début 2020, une reprise plus poussive aurait pu avoir du sens cette année-là.

Paradoxe

Paradoxalement, la hausse enregistrée entre 2019 et 2020 n’a atteint « que » 36 %. Derrière, la pandémie du Covid-19 a frappé de plein fouet l’industrie automobile et les nouvelles technologies. Logiquement, les prévisions n’étaient pas au beau fixe pour le secteur. Mais Tesla a déjoué les pronostics et a cartonné dans le monde entier.

Les écarts entre 2020 et 2021 sont impressionnants : +87,4 % de livraisons, soit presque le double d’une année sur l’autre. Le lancement du SUV électrique Model Y rencontre pour l’instant un beau succès, mais c’est surtout la Model 3, star de son catalogue, qui a survolé le marché… Et qui a contrebalancé les gros retards des nouvelles Model S et Model X.

En France, les aides incitatives et son prix inférieur à 45 000 euros pour lui faire bénéficier des 6000 euros de bonus écologique ont joué un rôle clé dans son succès. Pour le reste, la berline compacte jouit d’un rapport qualité-prix difficile à égaler, porté par une certaine image de marque auprès du grand public — bien que les problèmes ne soient pas rares.

L’usine berlinoise en soutien

Dans un avenir proche, tout porte à croire que Tesla franchira la barre symbolique du million de voitures électriques vendues. Cet objectif a été raté de peu en 2021 : il sera très probablement atteint en 2022. La Gigafactory de Berlin devrait notamment booster les chiffres en couvrant l’ensemble du marché européen.

Certes, le lancement de l’usine de Shanghai n’a peut-être pas eu l’effet escompté — Tesla s’attendait sûrement à un bilan 2020 encore plus positif —, mais le site berlinois assemblera principalement le Model Y, qui s’annonce comme un beau succès au regard des prestations apportées et de son prix, très avantageux sur son segment.

Le million en ligne de mire

En utilisant une fonction de régression linéaire, nous avons simulé la croissance des livraisons au cours des prochaines années : en 2022, elles pourraient tutoyer les 1 066 877, puis 1 199 136 en 2023 et 1 391 395 en 2024. Certes, beaucoup d’autres facteurs entrent en jeu, mais ces calculs peuvent nous donner une petite idée de l’évolution à venir.

Tesla vit en tout cas de belles heures — bien que le rappel de 500 000 véhicules a récemment assombri le tableau —, et va désormais focaliser ses efforts sur les nouvelles cellules 4680, qui devraient grandement améliorer l’autonomie de ces véhicules branchés. Pour ainsi devenir toujours plus compétitif, et faire de ses Tesla de véritables incontournables.

