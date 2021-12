Tesla Model 3 et Model S : un rappel de grande envergure à cause de câbles défectueux

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence américaine de sécurité automobile, a mis en évidence plusieurs problèmes techniques sur les Model 3 et Model S. Tesla a donc lancé un rappel de plus de 475 000 véhicules.

C’est un rappel de grandeur envergure pour une marque comme Tesla : 475 000 véhicules sont rappelés. Pour donner un ordre de comparaison, Tesla a produit 509 737 voitures électriques en 2020.

Les Model 3 et Model S sont concernés

Autant vous le dire directement, si vous avez acheté une Model 3 en 2021, votre véhicule n’est pas concerné par ce rappel. Le rappel ne concerne, pour le moment, que le marché américain et plus précisément la Tesla Model 3 vendue entre 2017 et 2020, ainsi que la Model S vendue entre 2017 et 2020.

Même si le rappel ne concerne que le marché américain, il sera certainement étendu à d’autres pays. Nous avons contacté Tesla France, mais nous n’avons pas encore de réponse à vous donner.

Pour la Model 3, la NHTSA indique que le problème vient d’un faisceau de câbles pour la caméra de recul, qui peut être endommagé par l’ouverture et la fermeture du coffre, ce qui peut bloquer le fonctionnement de la caméra de recul.

Sur la Model S, il s’agit de problèmes avec le loquet du capot qui peut entraîner l’ouverture du « frunk » (le capot à l’avant dont l’ouverture est manuelle) pendant que le véhicule est en mouvement et sans avertissement, ce qui bloque la visibilité du conducteur, augmentant ainsi le risque d’accident.

Notez qu’il s’agit de la deuxième action de la NHTSA ce mois-ci, ils ont également demandé à Tesla de bloquer l’accès aux jeux lorsque le véhicule est en mouvement. Tesla a déployé une mise à jour assez rapidement.

