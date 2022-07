Tesla Model Y : il est possible de choisir n’importe quelle couleur, du moment que c’est noir (ou blanc)

Les clients attendant une Tesla Model Y Performance d'une couleur différente que noir ou blanc doivent prendre leur mal en patience, puisque les livraisons ne sont pas annoncées avant le premier trimestre 2023. Toutefois, les premières versions "Grande Autonomie" ont été aperçues aux abords de l'usine allemande, signe que la production a commencé, mais toujours en noir et blanc.

« Les clients peuvent choisir n’importe quelle couleur, du moment que c’est noir« . Cette phrase célèbre d’Henry Ford lors de la sortie de la première voiture de série, la Ford T, pourrait bien s’appliquer à la Model Y produite en Europe. En effet, depuis le printemps dernier, la Gigafactory de Berlin livre les premiers clients européens en Tesla Model Y Performance. Seules deux configurations sont pour le moment proposées : extérieur noir ou blanc, et intérieur noir. Nous vous avions indiqué que des travaux sur les lignes de production étaient en cours et que d’autres configurations pourraient être ajoutées, mais il faut pour le moment prendre son mal en patience si l’on souhaite une autre peinture extérieure.

Du blanc, du noir, et c’est tout pour le moment

Le configurateur en ligne de la Tesla Model Y indique aujourd’hui une date de livraison prévisionnelle bien plus rapide pour les peintures blanches et noires (entre octobre et décembre 2022) que pour les couleurs grises, bleues ou rouges (entre décembre 2022 et mai 2023). En effet, pour le marché européen, les versions Performance étaient jusqu’alors fabriquées à Berlin, et les versions Grande Autonomie à Shanghai, quelles que soient les couleurs sélectionnées. Il semblerait que les Tesla Model Y Grande Autonomie à destination du marché européen soient maintenant fabriquées à Berlin, mais uniquement en noir ou blanc.

Ainsi, les délais peuvent être raccourcis pour ces deux coloris, étant donné que l’usine allemande ne s’occupe que du marché européen. Pour rappel, depuis le début de l’année 2022, les analystes estiment que moins de 10 000 Tesla Model Y auraient été fabriquées à Berlin, contre près de 170 000 à Shanghai — mais seules 38 000 d’entre elles ont été pour le marché européen. La montée en puissance de la Gigafactory de Berlin au troisième trimestre puis au quatrième trimestre de l’année devrait progressivement permettre de raccourcir les délais de livraison.

Il faut donc s’attendre à voir les premières Tesla Model Y Grande Autonomie fabriquées à Berlin livrées aux clients dans le courant du trimestre en cours, mais la majorité des livraisons émanera encore de Shanghai, même pour l’Europe. Certains clients attendent maintenant depuis plus d’un an leur Tesla Model Y Performance. Il semblerait que les soucis remontés par quelques sources proches de la Gigafactory de Berlin concernant l’atelier de peinture ne soient pas encore de l’histoire ancienne, et que les coloris autres que noir et blanc ne soient pas au programme de l’année 2022.

À terme, l’usine de Berlin devrait proposer de nouvelles teintes pour le Model Y.

