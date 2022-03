Les Tesla Model Y auront bien deux nouvelles teintes de carrosserie : voici lesquelles

Au moment de fêter les premières livraisons de Tesla Model Y issues de la Gigafactory Berlin, Elon Musk s’est montré bavard quant aux nouvelles teintes de carrosserie imaginées pour son SUV électrique.

En octobre 2021, des trouvailles dans le code de l’application mobile Tesla ont permis de découvrir la présence de trois nouvelles teintes de carrosserie en cours de conception. Ces potentielles options payantes seraient en revanche l’apanage de la Tesla Model Y européenne, fabriquée dans l’usine de Berlin.

Ce petit détail change d’ailleurs tout. Comme l’a plusieurs fois répété Elon Musk, le PDG de l’entreprise californienne, la Gigafactory allemande aura « l’atelier de peinture le plus avancé au monde, avec plus de couleurs qui changeront subtilement selon les courbures ». Or, pour le moment, le site berlinois se concentre uniquement sur le SUV électrique compact. Il est donc le seul concerné.

Deux coloris en approche

Jusqu’ici, ces bruits de couloir s’étaient progressivement estompés. Jusqu’à ce que M. Musk remette le sujet sur la table à l’occasion d’une prise de parole à la Gigafactory Berlin, dans le cadre des premières livraisons de l’usine. En revanche, il ne s’agirait pas d’ajouter trois couleurs au configurateur, mais « seulement » deux dans un premier temps.

L’intéressé a ainsi déclaré (via Electrek) :

Par rapport aux couleurs actuelles et aux couleurs qui seront disponibles depuis cette usine, il faut savoir que les couleurs sont toujours un challenge. Car lorsque vous pensez à de nouvelles couleurs, vous ne devez pas seulement les fabriquer, mais vous avez aussi besoin de les entretenir durant 20 ans. Nous devons nous demander ceci : « Qu’allons-nous faire subir aux équipes de maintenance ? »

L’entrepreneur américain a ensuite confirmé ce qui se savait déjà plus ou moins : « Nous devons être prudents avec le nombre total de couleurs, mais nous allons concevoir des couleurs spécifiques dans cette usine », apprend-on.

Et de poursuivre : « Nous allons faire un rouge très spécial, que beaucoup de gens ont probablement déjà vu. Il y aura comme 13 couches de peinture. Nous aurons aussi un argent avec, peut-être, 8 couches. »

Il suffit de jeter un œil aux trois coloris aperçus dans le code de l’application il y a plusieurs mois pour faire le lien avec les propos d’Elon Musk. À l’époque, ont été découverts un « Pourpre Profond Multicouches » et un « Argent Mercure Métallisé », qui correspondent clairement aux dires du patron de SpaceX.

D’ici quelques mois

Quant à ses déclarations selon lesquelles « beaucoup de gens ont probablement déjà vu » le rouge si spécial, Elon Musk fait ici référence à sa Tesla Model S personnelle, déjà aperçue sur la Toile, qui se pare d’un Pourpre Profond.

Ces nouvelles teintes de carrosseries devraient débarquer sur le Model Y européen dans les prochains mois. D’ici là, le configurateur devrait rester tel quel, avec les options suivantes : Blanc Nacré Multicouches (de série), Noir Uni (1190 euros), Gris Nuit Métallisé (2100 euros), Bleu Outremer Métallisé (2100 euros), Rouge Multicouches (2100 euros).

