Tesla Model Y : voici les changements observés à la Gigafactory berlinoise

La Gigafactory de Berlin a été inaugurée par Elon Musk en présence du chancelier allemand Olaf Scholz. La production de masse de voitures Tesla sur le Vieux Continent va débuter. Justement, les premiers Model Y Performance semblent être livrés avec quelques changements.

Comme on l’annonçait hier, Tesla a officiellement lancé sa nouvelle usine berlinoise, première usine européenne pour le constructeur américain. C’est la fin d’une longue période d’incertitude où les retards se sont multipliés dans un contexte économique mondial compliqué.

Le premier site de production du constructeur américain en Europe affiche une capacité de 500 000 véhicules par an et va faire travailler 12 000 employés. Et ce n’est pas fini puisque Elon Musk prévoit également de construire sur le site la « plus grande usine de batteries au monde ». Dans un premier temps, comme on avait pu l’observer, c’est un Model Y Performance qui sera produit. Pour rappel, le Model Y est la version SUV de la berline Model 3.

Les caractéristiques de ses deux modèles sont très proches quand on compare leur fiche technique, néanmoins — comme souligné dans notre dossier comparatif — malgré des éléments très comparables avec un intérieur similaire et une partie logicielle identique, ces deux voitures sont très différentes en volume utile, habitabilité et confort des passagers.

À propos du modèle Performance, il reprend l’architecture de la Model 3 avec deux modules de propulsion électrique, à l’avant et à l’arrière. L’avant comporte un moteur asynchrone et l’arrière un moteur synchrone à aimant permanent. Ces moteurs lui permettent de faire un 0 à 100 km/h en 3,7 secondes avec une vitesse de pointe à 250 km/h. C’est également le modèle le plus onéreux, celui avec la meilleure marge pour Tesla, il faut débourser 66 990 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes, sans possibilité de profiter d’un bonus écologique étant donné que le prix est supérieur à 60 000 euros.

Elon Musk dancing at the opening of the new #gigafactory just outside Berlin, where he was handing the first Tesla Model Y vehicles to their owners #GigaBerlin pic.twitter.com/mxcO8RYs6T — Daniel Orton (@MisterOrton) March 22, 2022

Quelques différences notables

Lors de l’ouverture de la Gigactory berlinoise, les visiteurs ont pu observer de plus près les premiers Model Y produits. Ils ont ainsi pu noter quelques différences avec les Model Y produites en Chine. Premier élément observé, un couvre bagage de série a été installé. C’est une des critiques des propriétaires actuels du Model Y, même si les vitres arrières sont teintées (de série) à l’arrière. Notez que Tesla vend un accessoire officiel sur son store, vous pouvez également en acheter un non officiel si vous cherchez une solution similaire.

On observe également un nouveau siège passager avec des maintiens plus prononcés. Impossible de savoir si ce siège se retrouvera sur l’ensemble des modèles produits. Un logo a également été brodé au centre du siège. Il semble, néanmoins, que ce siège soit davantage un easter egg qu’un élément présent sur les modèles vendus.

Enfin, les premières voitures sont signées à plusieurs endroits. Un petit clin d’oeil pour les 30 premiers clients allemands qui ont été livrés hier. A coup sûr, cette signature fera augmenter leur prix à la revente.

Si vous avez commandé un Model Y Performance, vous pouvez vérifier le lieu de fabrication de votre véhicule. Le numéro d’identification du véhicule (VIN) commence par les trois caractères : XP7 pour Berlin (LRW pour Shanghai en Chine, 5YJ ou 7SA pour Fremont aux US). De plus, vous entendrez également parler de MIG pour Made in Germany et de MIC pour Made in China.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.