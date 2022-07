Tesla stoppe la production de ses véhicules pour réussir à augmenter la cadence

À Berlin et Shangai, la production des Tesla Model Y et Model 3 va être mise en pause pendant plusieurs semaines, afin de mettre à jour les lignes d'assemblages pour augmenter leur efficacité.

Le dernier trimestre de Tesla était mitigé : le constructeur américain a battu son record de livraison sur le mois de juin 2022, mais n’a pas réussi à avoir une croissance sur le trimestre comparé au précédent. En effet, sur fond de pandémie et de difficultés d’approvisionnement, le constructeur américain n’a pas pu dépasser les attentes de certains analystes. Ce qui pourrait expliquer les raisons des changements à venir dans les usines en Chine et en Allemange.

Berlin à l’arrêt pour augmenter la cadence

Le mois de juillet 2022 va être important pour Tesla, qui a annoncé que le mois de juin avait été le plus productif de son histoire, suite à la reprise à pleine cadence de sa Gigafactory de Shanghai, en Chine. Si Elon Musk a récemment déclaré que ses usines de Berlin et Austin étaient sources de pertes financières colossales dues à la faible production qui en émanait, cela devrait finalement rentrer dans l’ordre, au moins pour l’usine allemande.

Dans un premier temps, la Gigafactory de Berlin, qui produit actuellement uniquement des Tesla Model Y Performance, va être arrêtée à compter du 11 juillet pour environ deux semaines, afin de mettre à jour les lignes de production. Cette maintenance permettrait à Tesla d’augmenter sa capacité de production, qui est actuellement de seulement 1 000 véhicules par semaine contre 10 000 selon les plans d’Elon Musk. L’opération permettrait à chaque véhicule de passer 30 secondes sur chaque étape au lieu de 3 minutes actuellement.

Shangai aussi à l’arrêt pour la Model Y et Model 3

Du côté de Shanghai, l’arrêt de la production est planifié à partir du 18 juillet, et pour une durée de 20 jours et concerne la Model 3 et la Model Y.

Suite à cela, la production devrait reprendre avec une cadence jamais atteinte jusqu’à présent, et il sera alors intéressant d’examiner les chiffres de production du troisième trimestre 2022, qui devraient sans aucun doute dépasser tous les trimestres précédents.

De quoi espérer des délais de livraison plus court ?

Il est important de noter que jusqu’à présent, la Gigafactory de Berlin ne produisait que des Tesla Model Y Performance noires ou blanches, avec un intérieur noir. Les délais annoncés par Tesla sur les commandes indiquent que les premiers modèles dotés de l’intérieur blanc sont attendus pour le tout début de l’année 2023, tout comme les carrosseries peintes en rouge, bleu ou gris.

Il est probable que les mises à jour des lignes de production à Berlin soient là pour permettre de commencer à tester des configurations différentes de celles actuellement produites. Nous en saurons probablement plus dans les prochaines semaines.

