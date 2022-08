Panne Mégane E-Tech : Renault sort de son silence et prodigue quelques conseils

Renault a officiellement communiqué sur le problème technique des Mégane E-Tech dépourvues de pompe à chaleur. Procédure, conseils et consignes : voici ce que la marque française a envoyé à ses clients.

Début début août, de plus en plus de témoignages se sont accumulés au sujet d’une anomalie technique concernant la Renault Mégane E-Tech. En cause : le compresseur de la climatisation, défaillant après une charge rapide sur une borne Ionity ou un Superchargeur Tesla. Seuls les modèles non équipés d’une pompe à chaleur semblaient être concernés.

En quête d’explications, Frandroid a pris contact avec le groupe français. En vain. Renault est cependant sorti de son silence en formulant une réponse officielle à ses clients. Certains d’entre eux l’ont publié sur le groupe Facebook « RENAULT Megane E-Tech 100 % électrique », espace communautaire où plusieurs témoignages avaient été partagés.

« Faible probabilité de mise hors service »

La Direction après-vente France Renault commence par reconnaître la présence d’une faille technique, mais tient à rassurer les consommateurs. Les chances d’une panne seraient minimes. « Nous avons identifié une faible probabilité de mise hors service du système de climatisation de votre Nouvelle Mégane E-Tech 100 % électrique (sans pompe à chaleur) dans le cadre de l’utilisation de la charge rapide de la batterie ».

La firme tricolore assure par ailleurs qu’une « solution sera appliquée à distance dans le courant du mois de septembre sans nécessité de vous déplacer dans votre garage agréé Renault ». Autrement dit, le constructeur prévoit probablement de déployer une simple mise à jour logicielle pour corriger le tir.

Renault prodigue quelques conseils pour éviter toute mésaventure. « En attendant, nous vous recommandons de conserver la climatisation habitacle en fonctionnement pendant la charge rapide. Pour éviter qu’elle ne se coupe automatiquement », une procédure spécifique doit être suivie :

Raccorder le véhicule sur la borne ;

Lancer la charge depuis la borne ;

S’installer à bord du véhicule ;

Bien s’assurer de la fermeture des portes avant et arrière durant la charge ;

Appuyer deux secondes sur l’écran central du multimédia ;

Activer la climatisation via le bouton A/C ;

Vérifier que le voyant de la climatisation est allumé en vert. Sinon, appuyer sur le bouton A/C.

Le constructeur insiste sur deux points : ne pas verrouiller les portes du véhicule avant la charge et bien garder actif le système de climatisation, là aussi pendant la session de charge. En bas de page, quelques petites notes à ne pas occulter sont à prendre en considération.

Nombre de Mégane E-Tech touchées : le mystère reste entier

Renault explique notamment que l’ouverture et la fermeture des portes avant la charge « provoque l’arrêt de la climatisation et de l’écran central multimédia (nécessaire pour activer la climatisation, ndlr) au bout de 60 secondes ».

Rappelons que les modèles équipés d’une pompe à chaleur ne sont pas touchés par le phénomène. Cet équipement est disponible en option à 600 euros sur le configurateur du véhicule. Aussi, Renault n’a pas officiellement communiqué sur le nombre d’unités touchées, sur les 4736 Mégane E-Tech écoulées depuis le début de l’année.

