Renault Mégane E-Tech : attention, une panne inquiétante surviendrait après une charge rapide

Plusieurs propriétaires d’une Renault Mégane E-Tech ont rencontré un problème technique après avoir rechargé leur véhicule sur une borne rapide en courant continu. Pour le moment, seuls les modèles sans pompe à chaleur sembleraient concernés. Renault n’a toujours pas officiellement communiqué dessus.

Certaines Renault Mégane E-Tech sont-elles condamnées à un rappel en concession ? La question mérite d’être posée au regard de plusieurs témoignages partagés sur le groupe communautaire Facebook « RENAULT Megane E-Tech 100 % électrique ». Nous allons ici décortiquer le phénomène et tenter de comprendre la situation.

Une poignée de cas, pour le moment

Le problème concernerait uniquement les modèles dépourvus de pompe à chaleur. Facturée 600 euros en option, la pompe à chaleur permet de « préserver la consommation électrique lors de l’usage du chauffage », explique le site officiel de la marque. Elle occupe également une autre fonction très utile.

Une pompe à chaleur permet de préconditionner votre batterie avant une session de charge rapide sur une borne adéquate, et ce afin d’optimiser la recharge en question. À l’heure d’écrire ces lignes, 4736 Renault Mégane E-Tech ont été vendues depuis son lancement, selon les données de AAA Data.

Or, aucun chiffre n’est connu quant à la part de Mégane E-Tech non équipées de pompe à chaleur. Officieusement, environ 15 cas auraient été remontés à Renault. Dans l’idée, cela concernerait moins de 0,5 % des ventes totales. Aussi, il est impossible d’affirmer à l’heure actuelle que toutes les Megane E-Tech sans pompe à chaleur sont concernées.

Quel problème concret rencontre la Renault Mégane E-Tech ? Une casse du compresseur de la climatisation qui interviendrait après une recharge rapide en courant continu, que ce soit sur une borne Ionity ou un Superchargeur Tesla. Kevin Picard, victime de cette anomalie, a décrit le processus.

« Lorsque l’on branche la voiture sur un Superchargeur, et que l’on quitte le véhicule, la clim ne fonctionne pas et donc le compresseur casse ». L’intéressé a été contacté par le service client Renault, qui lui a conseillé de rester dans son véhicule avec la climatisation allumée, même en hiver, lorsque son véhicule est branché à un Superchargeur.

Les conseils de Renault peu efficaces ?

Renault serait en train de travailler sur le problème pour déployer une solution pour la fin de l’année. Pour répondre à cette complication, la marque française pourrait par exemple installer de série une pompe à chaleur sur toutes ses Megane E-Tech.

Sauf qu’à l’heure d’écrire ces lignes, il est bien difficile de comprendre le lien direct entre la présence ou non d’une pompe à chaleur, et la casse du compresseur de la climatisation. Des explications techniques et plus précises de la part de Renault seraient les bienvenues.

Bruno Gresillion, également membre du groupe communautaire Facebook, a lui aussi partagé une expérience similaire : « Nous étions mon épouse et moi dans la voiture lorsqu’un bruit énorme de casse mécanique s’est produit à la fin de la charge sur chargeur Ionity ». En cause, un problème là aussi lié au compresseur.

L’intéressé vient par ailleurs contrarier les conseils de Renault. En réponse à Kevin Picard, il assure être resté « dans la voiture avec la clim allumée » durant la charge. Pour lui, c’est « donc une solution qui ne fonctionne pas ».

Renault reste muet

Même son de cloche chez un autre client, en la personne d’Aristide Sapet, qui explique avoir été « bien présent dans la voiture avec la clim allumée lorsque mon compresseur a cassé ». Et de conclure : « Le problème c’est qu’il y a un problème avec la voiture et que personne ne sait d’où cela peut venir ».

Avec de nombreux départs en vacances attendus au mois d’août, et des arrêts logiques à des Superchargeurs ou des bornes Ionity, les témoignages pourraient continuer de s’accumuler au cours des prochaines semaines.

Frandroid a contacté Renault 24 heures avant la publication de cet article afin d’éclaircir la situation. Nous n’avons pour le moment reçu aucune réponse.

