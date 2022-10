Pourquoi la cote des Tesla Model 3 d’occasion s’effondre ?

Si les Tesla Model 3 ont jusqu'à présent très bien résisté à la décote classique des véhicules d'occasion, depuis quelques semaines, c'est la chute libre. Tentons d'analyser ce phénomène et de comprendre ce qui le provoque.

Le yo-yo des prix de la Tesla Model 3 est un évènement connu pour beaucoup depuis sa sortie en France au début de l’année 2019. De nombreux propriétaires ont profité des périodes propices à la revente à l’étranger pour parvenir à changer de véhicule à faible coût, parfois même en gagnant de l’argent dans l’opération.

Cependant, ces temps semblent révolus, alors même que les Tesla Model 3 d’entrée de gamme neuves n’ont jamais été aussi onéreuses. Comme nous allons le voir, les raisons de la chute des prix d’occasion sont à chercher ailleurs, notamment du côté de la Tesla Model Y Propulsion qui fait son arrivée sur le marché.

Une Tesla Model 3 peu onéreuse jusqu’au début de l’année 2022

Aujourd’hui affichée à 53 490 euros, la Tesla Model 3 Propulsion n’a jamais été aussi chère neuve, et paradoxalement aussi peu chère sur le marché de l’occasion. L’un des véhicules électriques les plus populaires de ces dernières années a cartonné en 2021, grâce à une éligibilité au bonus écologique maximal de 7 000 puis 6 000 euros, ce qui permettait de rouler en Tesla Model 3 Propulsion pour moins de 38 000 euros.

Ce tarif français presque inédit en Europe a notamment ravi certains importateurs des pays nordiques, qui revendaient aisément plus de 50 000 euros des Tesla Model 3 presque neuves rachetées à des français qui les avaient payées considérablement moins cher quelques mois auparavant.

Le marché a pris un tournant à l’été 2022, conjointement à la sortie de la Tesla Model Y Propulsion qui a rebattu les cartes. Son tarif actuel de 49 990 euros la rend éligible au bonus écologique de 2 000 euros, et la place sous la Tesla Model 3 Propulsion à 53 490 euros.

Par conséquent, de nombreux acheteurs potentiels de Tesla Model 3 se rabattent sur la nouvelle Tesla la moins chère, ce qui a d’importantes conséquences sur le marché de l’occasion, comme nous allons le voir.

Un changement très rapide du marché de l’occasion

La situation actuelle est assez inédite. En effet, jusqu’à l’été 2022, les Tesla Model 3 étaient presque plus chères sur le marché de l’occasion qu’en neuve, un phénomène sur lequel nous sommes d’ailleurs revenus en détail dans ce dossier.

Bien que les prix du neuf n’aient pas baissé depuis en ce qui concerne la Tesla Model 3, les prix de l’occasion eux, se sont considérablement écroulés. Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas moins de 1 180 Tesla Model 3 en vente sur leboncoin, avec plus de 70 véhicules en vente sous 40 000 euros. Un acheteur a donc tout loisir de sélectionner le véhicule le moins cher correspondant à ses critères.

Il y a quelques semaines, acheter une Tesla Model 3 d’occasion à 40 000 euros était impensable, puisque la revente à des importateurs étrangers se faisait à un tarif bien plus élevé. Si la Tesla Model 3 neuve est aujourd’hui proposée à 53 490 euros au minimum, une nouvelle Tesla est arrivée sur le marché à un tarif plus agressif : la Tesla Model Y Propulsion.

Depuis la mise en vente du SUV électrique d’entrée de gamme à un tarif très alléchant, la cote sur le marché de l’occasion de la Tesla Model 3 est en chute libre, que ce soit entre particuliers, ou bien au niveau des reprises par des professionnels. Les professionnels du secteur ont parfois accumulé des dizaines de véhicules qui ne trouvent aujourd’hui pas preneur, ce qui les incite à ne plus en acheter de nouveaux, de peur que les stocks n’arrêtent pas de grossir.

Des ventes en catastrophe pour financer la Tesla Model Y Propulsion

À la fin du mois d’août, lors de la sortie de la Tesla Model Y Propulsion, certains propriétaires ont fait des demandes de reprises de leur Tesla Model 3 à Tesla, avec de belles surprises à la clé. En pratique, des Tesla Model 3 Propulsion achetées moins de 38 000 euros étaient parfois reprises par le constructeur à 47 000 euros ou plus, ce qui permettait de sauter le pas et passer à la Model Y Propulsion pour moins de 1 000 euros.

Le marché auto, c’est vraiment du délire aujourd’hui… On a acheté notre voiture il y a quasiment un an pour 35 350 €. Aujourd’hui, Tesla propose de me la reprendre à 42 700 € ! 😳 C’est quasiment 2000 € de moins que le prix nominal de l’époque (hors bonus et primes). pic.twitter.com/8VTH9dafDz — Nicolas (@nicolasfurno) May 13, 2022

Toutefois, l’estimation de reprise n’est pas un engagement ferme de la firme américaine, et cette dernière peut être réévaluée à l’approche de la livraison finale du véhicule commandé. Par conséquent, des estimations de reprise datant du mois d’août au moment de la commande seront actualisées et deviendront contractuelles autour du mois de novembre, et de mauvaises surprises seront probablement à la clé.

En effet, les estimations de reprises actuellement chez Tesla ne sont plus du tout ce qu’elles étaient il y a quelques semaines de cela, avec parfois plus de 10 000 euros de perdus selon les configurations. En pratique, celles et ceux qui ont donc commandé une Tesla Model Y Propulsion au mois d’août en pensant changer leur Tesla Model 3 Propulsion pour quelques milliers d’euros tout au plus vont devoir revoir leur plan.

Si Tesla n’est pas le seul professionnel à reprendre ses véhicules, les importateurs étrangers sont toutefois arrivés à la même conclusion que la firme d’Elon Musk. La belle époque des reprises à plus de 45 000 euros pour des véhicules payés moins de 38 000 euros en France est révolue, notamment à cause du volume récent de véhicules accumulés qui ne trouvent plus preneur à un tel tarif.

Pour les propriétaires actuels de Tesla Model 3 qui ont une Tesla Model Y Propulsion en commande, il est urgent de vendre leur véhicule pour financer le SUV américain. Avec des premières livraisons annoncées pour novembre, il ne reste plus beaucoup de temps pour ne pas se retrouver coincé avec une Tesla Model 3 qui ne serait pas vendue.

Conclusion

Il n’est pas exclu toutefois que cette situation ne soit que temporaire, avec une remontée des prix une fois la première vague de livraisons de Tesla Model Y Propulsion passée. La fin de l’automne sera sans aucun doute déterminante pour le marché de l’occasion des Tesla Model 3.

Si certains annuleront tout bonnement leur commande de Tesla Model Y Propulsion, d’autres accepteront probablement de laisser partir leur Tesla Model 3 à faible coût, ce qui sera une excellente affaire pour les acheteurs.

L’état actuel du marché n’est pas représentatif, car le volume de Tesla Model 3 en vente est bien trop important, face au nombre d’acheteurs potentiels. Sur fond d’augmentation des prix de l’électricité à la maison comme sur la route, certains doutent du passage à la voiture électrique en ce moment, ce qui peut également tirer les prix vers le bas.

Enfin, si les tarifs de la Tesla Model Y Propulsion seront prochainement revus à la hausse, le marché de la Tesla Model 3 pourrait aussi bien remonter. Après tout, il n’est pas logique que le SUV de Tesla soit moins onéreux que la berline en France, puisque ce n’est pas le cas dans la majorité des pays. Si vous voulez vous séparer de votre Model 3 et que vous avez du temps devant vous, attendez encore quelques mois.

