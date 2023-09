Voici le tout premier essai de la nouvelle Tesla Model 3

La nouvelle Tesla Model 3 a été dévoilée vendredi 1er septembre. Et les premiers essais des journalistes viennent d'être publiés ce samedi 2 septembre. Voici ce qu'il faut retenir de ces premières impressions sur la nouvelle voiture électrique de l'entreprise d'Elon Musk.

La nouvelle Tesla Model 3 a été dévoilée par surprise ce vendredi 1er septembre 2023. Mais uniquement en Chine et en Europe. Aux États-Unis, il faut encore se contenter de la précédente version, tant que l’usine de Fremont n’aura pas été mise à niveau. Les premiers exemplaires de la nouvelle Tesla Model 3 restylée (projet Highland) sont sorties des chaînes de production de Shanghaï il y a quelques semaines. Ce sont ces exemplaires qui ont été montré à une partie de la presse auto (une vingtaine de journalistes).

Et ce sont aussi ces exemplaires qui ont pu être testés, sur route ouverte, en Norvège, par quelques médias triés sur le volet. Pour la France, ce sont nos confrères d’Automobile Propre qui ont eu la chance de rouler avec la voiture, ainsi que l’influenceur Jojol. Et puisqu’ils ne font pas les choses à moitié, ils ont bien entendu chacun tourner leur propre vidéo de leur expérience.

Mais ce ne sont pas les seuls à avoir eux la chance de prendre le volant de la nouvelle Tesla Model 3. On peut aussi citer, à l’international, Auto Car, What Car ou encore Auto Top et Car Wow

Si vous n’avez pas le temps (ou pas l’envie) déplucher tous ces premiers essais, rassurez vous, nous l’avons fait pour vous. Voici les points positifs et négatifs qui ressortent. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une première prise en main de quelques dizaines de minutes, et non pas d’un test complet.

Les points positifs de la nouvelle Tesla Model 3

Tous les testeurs sont d’accord sur un point : la nouvelle Tesla Model 3 est bien plus silencieuse que l’ancienne. Et ça s’entend dans les vidéos, puisque certains journalistes ont essayé l’ancienne Model 3 dans les mêmes conditions, et la différence est flagrante. Automobile Propre a mesuré une différence d’environ 3 dB, ce qui se traduit par un bruit divisé par deux dans la pratique ! Attention toutefois, il semblerait qu’on ne soit toujours pas au niveau de certaines voitures premium comme les Allemandes, ni à la hauteur d’une BYD Seal.

L’autre bonne nouvelle, c’est que, comme annoncé par la firme d’Elon Musk, la version restylée de cette voiture électrique est plus confortable ! Tout cela grâce aux nouvelles suspensions et aux nouveaux pneus qui permettent de mieux filtrer les irrégularités de la route. Mais cela ne dénature, a priori, pas trop le caractère sportif de la Model 3 avec une direction précise et vive.

L’écran central de 15,4 pouces, annoncé comme plus lumineux et plus réactifs plaît beaucoup aux différents journalistes, qui le qualifie bien de plus réactifs. Est-ce qu’il s’agit de la nouvelle puce AMD présente dans les Model S et Model X qui permet de jouer aux jeux-vidéo sur Steam ? Tesla n’a pas encore précisé cette information.

L’autonomie augmente, mais uniquement grâce au design plus aérodynamique et aux nouveaux pneus. De quoi proposer jusqu’à 678 km en version Grande Autonomie. Ce qui implique un poids qui ne bouge presque pas (en très légère hausse sur Propulsion et en baisse sur Grande Autonomie), ce qui permet de conserver un comportement dynamique de la voiture et un freinage ultra-performant.

Les testeurs ont également apprécié l’écran de 8 pouces pour les passagers arrière. Il est ainsi possible de lancer une vidéo (YouTube, Netflix ou Twitch) dessus en roulant. Mais certains auraient préféré un écran faisant office de combiné d’instrumentation pour le conducteur à la place. Ou du moins, un affichage tête haute qui aurait permis de conserver le design minimaliste du poste de conduite.

Aux places arrière, les nouveaux sièges sont plus confortables, mais ne bénéficient pas de l’option « sièges ventilés » présents à l’avant et agréables en été.

Les haut-parleurs de la version Grande Autonomie (17 ainsi que 2 caissons de basse) semblent avoir conquis tous les testeurs, avec des basses puissantes et une bonne qualité audio.

La nouvelle Tesla Model 3 récupère les commodos (clignotants, appels de phares, marche avant / arrière et essuies glaces) des Model S et Model X qui nous avaient guère convaincus lors de nos essais. Il s’agit toujours de boutons tactiles avec retour haptiques, mais les testeurs annoncent une amélioration considérable, avec la sensation d’avoir affaire à un véritable bouton physique qui s’enfonce en profondeur.

Mais cette nouveauté n’a pas permis aux essayeurs d’aimer cette fonctionnalité comme vous allez le voir.

les points négatifs de là Tesla Model 3

La disparition des commodos et l’intégration des bougons sur le volant déplaît à tous les testeurs. Ces derniers préfèrent des commandes classiques, surtout pour les clignotants. L’exemple qui revient le plus souvent est celui du rond-point : difficile d’appuyer sur le bon bouton, dont l’emplacement (et le sens) varie selon l’inclinaison du volant !

L’autre point négatif, c’est l’absence (comme sur l’ancienne version) d’un écran destiné au conducteur, sous la forme de combiné d’instrumentation, pour voir plus facilement la vitesse du véhicule.

C’est d’ailleurs ce que l’on reproche également dans notre article « Ce qui cloche avec la nouvelle Tesla Model 3 » récemment publié.

Ces essais n’ont pas permis de tester l’Autopilot et les fonctionnalités de conduite semi-autonome, qui étaient désactivés sur ces voitures de pré-série. C’est sûrement pour cette raison que la nouvelle caméra avant intégrée au pare-choc n’est pas visible sur ces vidéos et photos. Elle devrait arriver sur les versions de production.

Il faudra alors vérifier si l’absence de radar et de capteur ultrason continue d’être contraignant pour les manœuvres à basse vitesse avec Tesla Vision. Et si Tesla va enfin se décider à proposer une vraie vue à 360 degrés comme la majorité de ses concurrents.

Faut-il acheter la Tesla Model 3 ?

Il faudra attendre les essais « officiels » dans les prochaines semaines pour en savoir plus. Mais avec un tarif en augmentation de « seulement » 1 000 euros en France et une autonomie en hausse de plus de 10 %, la nouvelle Tesla Model 3 reste la référence en termes de rapport qualité / prix.

Si vous étiez à la recherche d’une voiture électrique et que l’ancienne Tesla Model 3 était dans votre cible, la nouvelle semble encore plus recommandable. Si vous voulez en savoir plus sur la nouvelle Tesla Model 3, vous pouvez lire notre article sur les 40 nouveautés entre l’ancienne et la nouvelle version.

