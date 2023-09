Avec sa nouvelle Model 3, Tesla a trouvé la manière de faire de l’ombre à BMW, Audi et Mercedes

Tesla a beaucoup été critiqué pour la qualité de fabrication de ses véhicules. En comparaison des autres marques premium du marché, l'intérieur était souvent pointé du doigt, tout comme les ajustements de carrosserie. Si l'on en croit les promesses de la firme d'Elon Musk, tout ceci est de l'histoire ancienne avec la nouvelle Tesla Model 3 améliorée.

Jusqu’à présent, il était classique de pointer du doigt la qualité d’assemblage des Tesla, en particulier les Model 3 sortant de l’usine historique de Fremont en Californie. Depuis l’arrivée des nouvelles usines, et notamment celle de Shanghai en Chine, tout ceci s’est drastiquement amélioré. Un nouveau cap va être franchi avec l’arrivée de la Tesla Model 3 nouvelle génération si l’on en croit les promesse de la marque.

Un assemblage plus qualitatif, à l’intérieur comme à l’extérieur

La Tesla Model 3 sortie en 2017 avait déjà fait sensation par le minimalisme de son intérieur, mais malheureusement aussi pour le côté approximatif des assemblages. On se rappelle notamment des bruits anormaux que l’on retrouvait fréquemment dans l’habitacle, ou encore de la console centrale noire piano qui laissait énormément de traces de doigts.

Pire encore, étant donné que c’est ce qui se remarquait avant même d’ouvrir une porte du véhicule, la qualité des assemblages de carrosserie était parfois inacceptable, avec des écarts de plusieurs millimètres entre les panneaux de coffre et de portières notamment.

Nous avions à de nombreuses reprises signalé les améliorations qui ont eu lieues avec l’arrivée en Europe des modèles fabriqués à Shanghai, comme par exemple la Tesla Model Y Grande Autonomie en 2021. Cependant, Tesla promet encore plus aujourd’hui avec cette nouvelle Model 3, puisque la marque annonce directement sur son site : des matériaux doux et sophistiqués, déployés avec un niveau de précision élevé.

Ce qui change en pratique

Autre signe d’une montée en gamme en termes de qualité, l’insonorisation qui est maintenant une priorité sur la Model 3, avec un verre acoustique isolant à 360 degrés et des matériaux insonorisants. La voiture est alors plus silencieuse, mais aussi plus confortable avec le changement du système de suspension.

Les premiers retours sur la nouvelle Tesla Model 3 montrent bien que l’accent a été mis sur la qualité, ce qui pouvait parfois manquer lorsque l’on considérait la berline de Tesla face à ses concurrentes. Ainsi, certains clients potentiels peuvent même se poser la question de la Tesla Model S face à sa petite sœur : vaut-elle toujours le coup ?

De quoi également permettre à Tesla de tenter de réduire l’argument selon lequel une voiture allemande serait de meilleure qualité qu’une Tesla. À vérifier lors d’un prochain essai.

