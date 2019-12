Godfall : le premier jeu de la PlayStation 5 montre de quoi la console est capable

Lors des Game Awards 2019, un premier jeu prévu pour la PlayStation 5 a été dévoilé. Godfall, développé par Gearbox Software (Borderlands), sera disponible sur l'Epic Games Store et la nouvelle console de Sony en 2020.

Microsoft et Sony ont déjà commencé à vous taquiner en 2019 pour la venue de leurs prochaines consoles de salon, que l’on sait prévues pour 2020. La PlayStation 5 se frottera donc à la Xbox Project Scarlett.

Scarlett ? Plus vraiment. Lors des Game Awards 2019, Phil Spencer a officialisé le véritable nom de sa prochaine console : la Xbox Series X. Du même temps, Sony a eu le droit à une annonce à demi-mot avec un premier jeu prévu pour sa future console.

Godfall, le premier jeu PS5 officiel

Godfall. Derrière ce nom original se cache la dernière production de Gearbox Software, éditeur connu pour la série de jeux Borderlands. Un premier trailer a été présenté lors de l’événement :

Le plus intéressant n’est pas nécessairement le jeu, mais le fait que ce premier trailer a été réalisé dans le moteur du jeu… et que ce dernier est annoncé pour la PlayStation 5 et l’Epic Games Store sur PC pour la période hiver 2020. Aussi, il peut être vu comme une première promesse de ce qu’apportera la console de Sony l’année prochaine. Une console en amenant une autre, et au vu de la date de sortie présumée du jeu, on peut également espérer que la PlayStation 5 sortira également au cours de l’hiver 2020.

Comme vous le constaterez en regardant le trailer du jeu, la gestion profonde de la lumière et des ombres, en prime de la réflexion des différentes matières, semble être au cœur des promesses faites. Voilà qui n’est pas sans rappeler le Ray-tracing promis sur la prochaine génération de console.

Cependant… mieux vaut rester sur ses gardes. Les trailers, même réalisés dans le moteur du jeu, sont toujours plus beaux que le jeu final. Reste que ces promesses sont alléchantes et nous donnent hâte de voir ce que la Xbox Series X et la PlayStation 5 nous offriront en 2020.