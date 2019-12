Une photo d’un kit de développement de la PS5 a été publiée sur le web. On aperçoit une nouvelle manette qui pourrait être la DualShock 5.

La nouvelle génération de console de jeu, avec la PlayStation 5 et la Xbox Scarlett, est prévue pour la fin de l’année 2020. Il est donc tout à fait logique que les développeurs travaillent déjà aux jeux de lancement.

Une photo du kit de développement de la PS5 a été publiée sur Twitter. Le « dev kit » correspond au design déjà aperçu dans des brevets.

Le design de ce kit de développement peut interloquer, mais rappelons qu’il ne s’agit pas du tout d’un prototype de PS5 ou du design supposé de la console. On peut d’ailleurs apercevoir le kit de développement de la PlayStation 4 à droite sur la photo, qui ne ressemble en rien au design de la PS4.

Son design en forme de « V », qui permet d’évacuer l’air sur les côtés et le centre, aurait été imaginé pour permettre d’empiler les kits de développement et faciliter la vie des développeurs

Une DualShock 5 présumée

On peut apercevoir une manette PlayStation branchée au kit de développement de la PS5. Elle ressemble à s’y méprendre à la DualShock 4 tout en étant légèrement différente, ce qui correspond à la description officielle que l’on a de la DualShock 5 (le nom reste à confirmer).

On peut surtout noter que le large touchpad est toujours de la partie, au moins pour un souci de rétrocompatibilité avec la PS4, et que les manches sont plus gonflés que sur la manette actuelle, peut-être pour accueillir le système de vibration avancé.

Enfin, la lumière de la manette, présente à côté du port USB sur la DualShock 4, semble ici avoir été supprimée.

Sony en avance sur Microsoft ?

Cela fait un petit moment que Sony propose des kits de développements pour la PlayStation 5 aux développeurs. Il n’est pas surprenant qu’une photo finisse par sortir sur le web, malgré les nombreux contrats de confidentialité qui entoure le produit.

On ne peut pas en dire autant pour Microsoft. D’après le journaliste Tom Warren, Senior Editor de The Verge, peu de développeurs ont des kits de développement pour la Scarlett à l’heure actuelle, car « Microsoft veut surprendre Sony cette fois ».

Une théorie qui ne convainc pas Jason Schreier, journaliste le plus réputé au monde à l’heure actuelle quand il s’agit de jeux vidéo, et plus précisément du travail des développeurs. Le journaliste indique sur les forums de Resetera :

Je ne sais pas si la partie « essayer de surprendre Sony » est tout à fait juste — le bon sens suggère que, comme avec la Xbox One, Microsoft est juste en retard sur le calendrier et va [se] lancer à chaud — mais j’ai parlé à quelques développeurs tiers qui se sont dits frustrés par le manque d’informations sur Scarlett, surtout par rapport à Prospero (NDLR : le nom de code supposé de la PS5).



Microsoft pourrait donc être en retard sur son calendrier. Pour autant, il ne faut pas s’attendre à un report de la sortie de la console, actuellement prévue pour la fin de l’année 2020. La période de sortie semble particulièrement stratégique, à la fois avant les fêtes de fin d’année, et surtout sur la même période que son concurrent.

Repousser la sortie de la Scarlett signifierait laisser à Sony plusieurs mois d’avance pour vendre sa PS5. Un avantage dont Sony n’aurait pas besoin en l’état actuel du marché, compte tenu du succès écrasant de la PS4 face à la Xbox One.