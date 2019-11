Un mois après une présélection de trente-cinq voitures notamment composée de six électriques, les noms des sept finalistes ont été communiqués par le jury du concours « Car of the Year 2020 » : la Tesla Model 3 et la Porsche Taycan y figurent.

Qui succédera au SUV électrique Jaguar I-Pace ? Une question à laquelle répondront les soixante membres du jury de la compétition « Car of the Year 2020 » en février prochain, avant que le nom du vainqueur ne soit révélé dans le cadre du salon automobile de Genève, le 2 mars. Soit un an après le sacre du véhicule britannique susmentionné.

Reçu deux sur six

Il y a un mois, 35 véhicules figuraient parmi les prétendants à ce titre honorifique. Aujourd’hui, la liste est réduite à sept. Et à la fin, comme dans Highlander, il n’en restera qu’un. Parmi les six électriques présélectionnées (Renault ZOE 2019, Mercedes-Benz EQC, Porsche Taycan, Audi e-tron, Kia e-Soul, Tesla Model 3), seules deux d’entre elles ont survécu à cet écrémage massif.

Les rescapés Taycan et Model 3 croiseront ainsi le fer avec la BMW 1-Series, la Ford Puma, la Peugeot 208, la Renault Clio et la Toyota Corolla, indique le site officiel du concours. Aux jurés ensuite d’attribuer un total de vingt-cinq points répartis entre au moins cinq nominés, et de justifier leurs choix en fonction de critères précis.

Jamais deux sans trois ?

Après la Nissan Leaf en 2011 et la Jaguar I-Pace en 2019, la Porsche Taycan et la Tesla Model 3 ont des atouts de poids pour devenir la troisième véhicule zéro émission de l’histoire à arracher ce trophée. A l’heure où l’électrique prend une place toujours plus importante dans le paysage automobile mondial, il y a fort à parier que ce duo dispose d’une cote intéressante pour s’adjuger la victoire.