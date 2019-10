Le concours Car of the Year 2020 a donné son premier verdict avant l’ultime sélection délivrant un ticket de qualification pour la finale : sur les trente-cinq automobiles présélectionnées, six d’entres elles appartiennent à la catégorie électrique.

La compétition Voiture de l’année 2020 va-t-être remportée deux fois consécutives par une voiture électrique ? C’est toute la question alors qu’une sélection de trente-cinq modèles a été communiquée par les membres du jury : trente-cinq modèles aux nombreux espoirs, dont l’objectif sera de rallier la dernière ligne droite composée des sept finalistes. Pour connaître le nom de ces derniers, rendez-vous le 25 novembre prochain.

Une Française parmi les électriques sélectionnées

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les véhicules zéro émission font partie intégrante du paysage automobile d’aujourd’hui. Car six d’entres eux composent cette première liste : la dernière génération de la Renault ZOE est la seule représentante française, alors que l’Allemagne domine les débats avec pas moins de trois modèles en lice, que sont la sportive Porsche Taycan et les SUV Mercedes-Benz EQC et Audi e-tron.

Derrière, la Coréenne Kia e-Soul complète ce groupe, suivi de l’Américaine Tesla Model 3, que l’on ne présente plus. Ces quatre roues susmentionnées ont respecté l’ensemble des critères de sélection pour parvenir à ce stade de la compétition : faire acte de présence sur au moins cinq marchés du Vieux Continent, en ce moment même ou d’ici la fin de l’année, dernière échéance.

La Jaguar I-Pace, de justesse

L’an passé, la Jaguar I-Pace électrique était sortie vainqueur d’une finale à couteaux tirés. La Français Alpine A110 a en effet été battue d’un rien — score similaire, mais nombre de notes maximales inférieur à celui de la Jaguar — face à sa concurrente britannique. Il fallait ainsi remonter à l’année 2011 pour trouver le nom d’une voiture électrifiée à la première place du classement : une certaine Nissan Leaf. Les résultats seront dévoilés le 2 mars 2020 à l’occasion du salon automobile de Genève.