On a testé le PlayStation Plus Premium : il aurait pu être Extra

En juin, Sony a fini de déployer dans le monde et en France sa nouvelle version de son service PlayStation Plus sur PS4 et PS5. Un nouveau format qui vient fusionner l’ancien PS Plus et feu le PS Now. Nous avons testé le PlayStation Plus Premium, la version la plus onéreuse des trois offres, mais aussi la plus complète. Le renouveau vaut-il le coût ?

Disponible depuis le 23 juin en France, le PlayStation Plus a fait peau neuve sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il se décline désormais en trois offres avec des avantages et des tarifs assez différents : Essential, Extra et Premium.

Nous avons passé un mois à l’arpenter pour comprendre son fonctionnement et sa nouveauté. Mais surtout, trouver la bonne formule. De l’offre basique Essential jusqu’au forfait all-inclusive Premium, passage en revue de la nouvelle offre qui veut concurrencer le Xbox Game Pass.

Pour ce test, Sony nous a donné un accès au forfait Premium qui permet un tour d’horizon de toutes les options.

Un effort de clarté sur l’interface, mais un peu fouillis

Tout l’espace PlayStation Plus a été repensé. Il se trouve toujours tout en haut à l’extrémité gauche de la barre de navigation de la PS5. Derrière, tout a changé ou presque.

On trouve toujours une première ligne « menu » avec quatre espaces (Sorties récentes, Avantages, Collections, jeux). Désormais, en dessous, plusieurs tuiles donnent un accès aux différentes options disponibles selon votre niveau d’abonnement.

Les trois offres

L’offre Essential correspond à l’ancien forfait PlayStation Plus (2-3 jeux gratuits par mois, multijoueur en ligne, aide au jeu, Collection PS+ si vous avez une PS5, stockage cloud, réductions sur le PlayStation Store, packs exclusifs).

correspond à l’ancien forfait PlayStation Plus (2-3 jeux gratuits par mois, multijoueur en ligne, aide au jeu, Collection PS+ si vous avez une PS5, stockage cloud, réductions sur le PlayStation Store, packs exclusifs). L’offre Extra reprend le premier niveau et lui ajoute un catalogue de jeux PS4-PS5 d’environ 400 jeux à télécharger, accessibles tant que vous êtes abonnés.

reprend le premier niveau et lui ajoute un catalogue de jeux PS4-PS5 d’environ 400 jeux à télécharger, accessibles tant que vous êtes abonnés. L’offre Premium monte encore d’un cran et ajoute des jeux classiques (PS1, PS2, PS3 et PSP) dont certains sont jouables en streaming ou en téléchargement. Vous pouvez également jouer en streaming à d’autres jeux PS4. Au total, cela ajoute 300 titres à votre disposition, mais aussi des jeux en démos.

Il faut d’ailleurs reconnaître que l’utilisation de tuiles présente l’intérêt de rendre très clairs les avantages qui correspondent à votre niveau d’abonnement. Quand c’est coché, vous y avez accès.

Le catalogue de jeux

Sur le papier, le catalogue de jeux des offres Extra et Premium a de quoi faire tourner les têtes des joueurs. Dès le niveau Extra, on dispose désormais de près de 400 jeux dont les pépites signées PlayStation Studios (God of War, Ghost of Tsushima, Returnal, Marvel’s Spider-Man et Spider-Man : Miles Morales, Demon’s Souls, Uncharted, The Last of Us…), mais aussi des blockbusters récents et des exclusivités tiers (Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption, Mortal Kombat 11, Death Stranding, NBA 2K22, etc.) ou bien des jeux indés (Dead Cells, Celeste, Hollow Knight…). Certains jeux figurent déjà parmi la vingtaine de titres offerts dans la Collection PlayStation Plus du niveau Essential pour les possesseurs de PS5.

Le catalogue des jeux du PlayStation Plus Extra ou Premium // Source : FRANDROID Quelques jeux disponibles pour les joueurs PS Plus Extra et Premium // Source : FRANDROID

Le catalogue est extrêmement dense et peut tenir la dragée haute en matière de qualité à celui du Game Pass. Mais il manque des dernières nouveautés PlayStation qu’il ne faut pas s’attendre à voir débarquer. Stray, jeu édité par Annapurna Interactive, a eu les honneurs d’une sortie directement pour les niveaux d’abonnement les plus élevés (et non comme jeu gratuit pour tous comme Oddworld : Soulstorm, Maquette ou bien First Class Trouble par le passé). Mais ce n’est pas un jeu maison.

C’est la très grande différence avec l’offre Xbox qui n’hésite pas à mettre ces nouveautés dès leur sortie (Halo Infinite, Forza Horizon 4 et Horizon 5, Psychonauts 2…).

Si vous avez pris l’offre Premium, des centaines de jeux PS3 s’ajoutent alors à la proposition, ainsi que des jeux classiques (PS1, PS2 et PSP). Mais on ne trouve qu’une maigre trentaine de jeux historiques Sony, et surtout aucun des « classiques » véritables que l’on était en droit d’attendre. Les Crash Bandicoot, Gran Turismo et autre Tomb Raider ou WipEout comptent parmi les grands absents. En revanche, les jeux ont été peaufinés, avec quelques options de jeu ajoutées pour se mettre à niveau (à vous l’affichage en 4:3 ou en PAL cependant).

Ubisoft propose également un catalogue d’une vingtaine de titres PS4 et PS5 via l’offre Ubisoft+ (The Division, For Honor, une large collection Assassin’s Creed, Far Cry, Steep, South Park, The Crew 2, Watch_Dogs, etc.) pour les abonnés Extra et Premium. Une cinquantaine est prévue d’ici à la fin de l’année.

Certains seront disponibles en téléchargement, d’autres pourront être joués en streaming pour économiser de la place sur votre stockage.

Une organisation à peaufiner

L’offre de jeux est gargantuesque, mais l’organisation un peu hiératique. L’onglet Jeux du haut de la page d’accueil n’est pas le « Catalogue de jeux ». C’est étrange, mais c’est comme ça. Le premier dispose de filtres de recherche et il y est plus facile de trouver son bonheur que chez le second.

L’interface de recherche s’avère d’ailleurs inexistante et cela rend le tout compliqué quand vous devez chercher un jeu parmi les 700 proposés (pour les niveaux Extra et Premium). Un tout petit filtre par consoles serait le bienvenu (il n’existe que pour les PS3/PS4/PS5). Mais au moins, vous avez déjà une répartition Catalogue de Jeux/Catalogue des classiques et des classements par thématiques pour vous en sortir ou du moins réduire la galère.

Vous pouvez vous en remettre aux suggestions soumises par PlayStation dans « Selon votre jeu ». Mais il doit falloir du temps et des téléchargements pour véritablement le rendre incontournable.

Les jeux à l’essai

Si vous avez opté pour l’onéreux forfait Premium, vous pouvez donc tester certains jeux avant de les acheter. La liste n’est pas immense et l’on n’y trouve aucune véritable nouveauté que l’on voudrait tester avant de passer à la caisse. Mais cela peut être l’occasion d’essayer des jeux comme Cyberpunk 2077 ou Horizon Forbidden West que vous hésitiez à acheter.

La liste des jeux disponibles en version d’essai // Source : FRANDROID Source : FRANDROID Source : FRANDROID Source : FRANDROID

Vous pouvez néanmoins profiter de la version d’essai en durée limitée d’une vingtaine de titres (de 1 à 5 heures). Le temps est décompté en fonction de votre utilisation. Si vous optez pour un jeu très bavard (type LEGO City undercover), vous allez perdre une grande partie de votre temps d’essai (2 heures) à regarder des cinématiques que l’on ne peut pas passer. Avantage : ce ne sont pas des versions démos, mais bel et bien du temps en démarrant le jeu comme si vous l’aviez acheté.

Sachez que si vous procédez à des achats durant votre version d’essai, vous les conserverez si vous achetez ensuite le jeu. Mais si vous ne le faites pas, ils seront perdus.

Une bonne idée qui ne demande qu’à être peaufinée.

Le streaming

C’est l’un des ajouts du rang Premium. On trouve quelque 300 jeux PSP, PS2, PS3 et PS4 qui peuvent être joués en streaming sur PS4, PS5 et PC. À condition d’avoir une connexion haut débit assez stable et plutôt élevée (au moins 5 Mo/s annoncés par Sony, mais misez plutôt sur le double et de préférence en Ethernet…).

Pour aller plus loin

PlayStation Plus : comment jouer sur votre PC ?

Si la promesse est belle, le résultat est loin d’être satisfaisant. Malgré un débit fibre très élevé, le streaming a été difficile pour nous. Des images qui freezent, des lancements compliqués et une latence problématique sur la majorité des jeux. Et surtout une mauvaise surprise pour le moment : vos sauvegardes préexistantes sur les versions consoles ne sont pas transférées en streaming pour jouer. Il vous faudra recommencer si vous aviez débuté le jeu en version disque ou téléchargement.

C’est bien dommage pour les fans de jeux PS3, car c’est la seule manière d’en profiter si vous avez pris l’offre Premium pour ça.

Prix et disponibilités du PlayStation Plus

Le PlayStation Plus est désormais disponible pour tout détenteur d’une PS4 ou d’une PS5. Il se décline en trois offres accessibles par mois, par trimestre ou par an.

PlayStation Plus Essential : 8,99 euros par mois, 24,99 euros par trimestre ou 59,99 euros par an (mêmes tarifs que l’ancien PlayStation Plus).

8,99 euros par mois, 24,99 euros par trimestre ou 59,99 euros par an (mêmes tarifs que l’ancien PlayStation Plus). PlayStation Plus Extra : 13,99 euros par mois, 39,99 euros pour un trimestre et 99,99 euros par an.

: 13,99 euros par mois, 39,99 euros pour un trimestre et 99,99 euros par an. PlayStation Plus Premium : 16,99 euros par mois, 49,99 euros pour trois mois et 119,99 euros pour un an.

Pour aller plus loin

PlayStation Plus : comment annuler son abonnement ?

Notre avis : c’est Extra !

Avec un service aussi complet, le PlayStation Plus Premium a logiquement un tarif qui s’envole, cumule finalement de tarifs des anciennes offres PS Plus et PS Now avec quelques options en plus, dont les démos proposées. Mais avec aussi un service de jeu en streaming finalement pas encore optimisé, là où le Xbox Game Pass Ultimate est bien plus solide techniquement et riche en jeux. Il manque clairement les exclusivités maison et les jeux PS5 pour rivaliser, sans compter une véritable offre de cloud gaming sur smartphone et tablette.

En l’état, le PS+ Premium n’offre pas un rapport qualité-prix totalement optimal. Il est plein de promesses (notamment avec les jeux des premières PlayStation), mais rien n’aboutit encore tout à fait. On voudrait plus de versions d’essai de jeux vraiment récents, des jeux classiques PlayStation dignes d’être appelés ainsi. On plaindra ceux qui espéraient retrouver le catalogue PS3 et qui n’ont pas d’autres choix que le forfait Premium pour en profiter, ou les joueurs PC qui, pour profiter du catalogue streaming, devront également opter pour le forfait maximal sans pouvoir profiter de tous les avantages. Et la technicité du streaming ne nous a pas convaincus pour le recommander comme une valeur sûre.

Honnêtement, on préfère vous conseiller la solidité et l’excellent rapport proposé par le niveau d’abonnement Extra. Des ambitions certes à la baisse, mais le digne rival du Xbox Game Pass à la sauce Sony. Pour devenir Ultimate, le Premium a quelques réglages à peaufiner avant qu’on le valide totalement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.