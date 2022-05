Après Xbox, Ubisoft+ vient s’installer chez PlayStation

Déjà disponible sur Google Stadia, Amazon Luna et bientôt sur Xbox, le service de jeux sur abonnement Ubisoft+ sera prochainement proposé sur PlayStation, avec une déclinaison spéciale pour les abonnés au futur PlayStation Plus remodelé.

Ses jeux trustent déjà les classements des ventes. Son service d’accès sur abonnement à un très large catalogue continue de s’implanter partout où il le peut. Non content d’être déjà présent avec des licences phares un peu partout, Ubisoft+ ajoute les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 dans sa besace.

Après les Xbox One et Xbox Series X⎜S, Ubisoft a annoncé la disponibilité de son service très prochainement sur PS4 et PS5.

Une version spéciale pour les abonnés PlayStation Plus

C’était finalement assez attendu. Ubisoft+ propose déjà son catalogue d’une centaine de jeux (des titres en version PC) sur Google Stadia ou encore Amazon Luna aux États-Unis seulement, moyennant un surcoût mensuel de 15 euros. Pour ce prix, c’est un service tout compris avec les DLC et bien souvent les versions premium des jeux, les récompenses, mais aussi les jeux dès leur sortie sans surcoût.

Avec l’arrivée du nouveau PlayStation Plus, Ubisoft a un nouveau un partenariat avec Sony pour intégrer le futur service sur abonnement remodelé. Si vous optez pour le PS Plus Extra ou Premium, vous pourrez ainsi bénéficier de Ubisoft+ Classics, soit une sélection de jeux populaires de l’éditeur français dont les récents The Division, For Honor et Assassin’s Creed Valhalla, ou encore Far Cry, Steep, South Park, The Crew 2, Watch_Dogs, etc.

Ubisoft annonce 27 jeux au lancement du PlayStation Plus (dès le 24 mai dans le monde, le 23 juin en France). Mais il s’agira cette fois des versions standard, Ubisoft+ se gardant les déclinaisons premium et les avantages divers. D’ici la fin 2022, une cinquantaine de titres sont promis et bien d’autres par la suite.

