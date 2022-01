Ubisoft+ arrive sur Xbox : la console va cumuler trois offres de jeux vidéo par abonnement

Le service d'abonnement Ubisoft+ arrive sur Xbox. Un abonnement qui permet d'accéder à tous les jeux Ubisoft et leurs DLC.

La Xbox veut devenir la console des services de jeux vidéo par abonnement. Après EA Access, devenu EA Play, qui avait été ajouté très vite sur la Xbox One, et le Xbox Game Pass qui fait tourner les têtes de l’industrie, c’est désormais le service Ubisoft+ qui arrive sur la console de Microsoft.

Avec cette nouvelle pièce du puzzle, la Xbox réunit tous les grands services de jeux vidéo par abonnement lancés sur le marché, à l’exception du PlayStation Now de la console concurrente.

C’est quoi Ubisoft+ ?

Au départ nommé Uplay+ par l’éditeur français, Ubisoft+ est le service d’abonnement qui permet d’accéder à tous les jeux Ubisoft ainsi qu’à leurs DLC dès le lancement. Là où EA Play se contente d’ajouter des jeux déjà lancés depuis plusieurs mois par EA Play et là où le Xbox Game Pass n’intègre peu ou prou aucun DLC, Ubisoft tente le service all inclusive. Le prix s’en ressent : 15 euros par mois, c’est l’un des abonnements les plus chers du marché à ce jour, en particulier pour un catalogue se concentrant sur un seul éditeur.

Si vous jouez à Far Cry, Assassin’s Creed ou encore Rainbow Six et Ghost Recon, l’abonnement peut permettre de tester les nouveaux titres pour un prix largement inférieur au prix d’achat des jeux, surtout en intégrant le prix des DLC.

Ubisoft+ arrive sur Xbox

Ubisoft a annoncé que Rainbow Six Extraction et Rainbow Six Siege seraient proposés sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass dès le 20 janvier. La firme a également annoncé que le service Ubisoft+ serait proposé sur les consoles à l’avenir sans date précise.

Un tel accord avait déjà fait l’objet de rumeurs, mais il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas d’intégrer le service Ubisoft+ au Xbox Game Pass, mais simplement de proposer l’abonnement Ubisoft+ en supplément sur les consoles.

Ubisoft n’indique pas dans son communiqué si l’abonnement sera séparé ou non du service sur PC. Si un joueur souhaite accéder aux jeux sur PC et sur Xbox, faudra-t-il payer deux fois l’abonnement Ubisoft+ ? C’est la formule choisie par EA pour EA Play. Microsoft de son côté réunit ses abonnements consoles et PC dans un forfait Ultimate plus cher. Rappelons par ailleurs que l’abonnement Ubisoft+ est déjà proposé sur Google Stadia depuis 2021.

