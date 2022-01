Pour le mois de janvier, le Xbox Game Pass démarre l'année en fanfare avec déjà huit nouveaux titres ajoutés au service sur abonnement dont la trilogie Mass Effect, Outer Wilds, Embr ou encore The Anacrusis dès sa sortie.

Après avoir ajouté des milliers de dollars de jeux au service l’an dernier et fini l’année avec de beaux ajouts en décembre, Xbox repart de plus belle en 2022 avec son Game Pass. Rien que pour les premiers jours de janvier, ce sont de nouveaux cadeaux au pied du sapin qui s’annoncent. Et quand on sait que la firme américaine s’amuse souvent à en rajouter en cours de route, avant même la seconde fournée de fin de mois…

Pour aller plus loin

Comment le Game Pass est devenu le nouveau centre du monde jeu vidéo pour Xbox

L’année 2022 s’annonce belle avec des jeux très attendus à la clé. Si vous n’avez pas encore fait le tour des sorties 2021, on vous a fait une petite liste de rattrapage des meilleurs jeux qu’il ne fallait pas manquer.

Les jeux ajoutés Xbox Game Pass en janvier 2022

Gorogoa (Xbox, PC et cloud) – déjà disponible

Olija (Xbox, PC et cloud) – déjà disponible

The Pedestrian (Xbox, PC et cloud) – déjà disponible

Embr (Xbox, PC et cloud) – 6 janvier

Mass Effect Edition Légendaire (Xbox, PC) – 6 janvier

Outer Wilds (Xbox, PC et cloud) – 6 janvier

Spelunky 2 (Xbox, PC) – 13 janvier

The Anacrusis (Xbox, PC) – 13 janvier

Voici donc venir notamment Mass Effect Edition Légendaire pour découvrir ou redécouvrir la trilogie des aventures du commandant Shepard au fil de ses batailles intergalactiques. Et pour ceux qui n’auraient jamais franchi le pas, ils peuvent cette fois se lancer dans une version remastérisée et optimisée en 4K UHD. De plus, EA a mis les petits plats dans les grands avec tout le contenu solo initial et les plus de 40 DLC des différents épisodes (Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3), ainsi que des armes ou encore des packs promotionnels qui sont intégrés dans cette édition.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour une autre vision de la balade dans le système solaire, prenez la route de Outer Wilds. Un jeu de plateforme à arpenter dans votre vaisseau spatial et en partant à la découverte de nouvelles planètes. Appareil photo en main, armes aussi pour vous protéger, tentez de percer les mystères et secrets des mondes qui se présentent à vous.

Spelunky 2 fait de vous un explorateur de grottes et ruines qui seront générées de manière procédurale. Chaque action a des répercussions dans ce jeu exigeant à parcourir en solo ou entre amis. Vous vous sentez plutôt l’envie d’enfiler l’uniforme de pompier ? En solo ou en brigade avec vos amis, partez éteindre les incendies et sauver des vies au prix de situations parfois loufoques dans Embr.

Disponible dès sa sortie, The Anacrusis est un jeu de tir à la première personne et en co-op jusqu’à quatre joueurs. Vous devez sortir vivant d’un vaisseau spatial envahi par des hordes d’extraterrestres. Combattez, recommencez et débloquez des capacités spéciales dans ce jeu à l’univers très 1970 s.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ils nous quittent le 15 janvier

Desperados III (Cloud, Console & PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts III (Console)

Mount & Blade: Warband (Cloud, Console & PC)

Pandemic (Console & PC)

Yiik: A Postmodern RPG (PC)

A noter que, le 10 janvier, PUBG : Battlegrounds quittera le Xbox Game Pass et deviendra free-to-play le 12 janvier.

Ces jeux ne seront plus disponibles passée cette date. Pour les abonnés aux Game Pass, il est possible de bénéficier de 20 % de remise pour les conserver par la suite.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.