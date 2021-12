Xbox Game Pass : Halo Infinite, Among Us ou encore Final Fantasy prêts au combat en décembre

Xbox a dévoilé la liste des jeux qui viendront compléter l’offre du Game Pass en décembre. Sans surprise, le Master Chief joue les leaders avec la présence d’Halo Infinite dès sa sortie. Mais il va avoir fort à faire face à Among Us, Final Fantasy XIII-2 ou encore Warhammer 40 000 et Aliens.

Après un mois de novembre ultra-riche en nouveautés et exclusivités dès leur sortie, décembre poursuit sur la lancée. Dans les pas de Halo Infinite qui signe enfin son arrivée pour sa campagne solo le 8 décembre, la première fournée de jeux ajoutés au Xbox Game Pass est de haut vol.

Le Master Chief va devoir lutter pour rallier de nouvelles âmes à sa cause (même si le multijoueur lancé mi-novembre cartonne). Car la concurrence est féroce en décembre. Si Among Us n’arrive que le 14 décembre pour tenter de démasquer les imposteurs, la guerre fera rage entre Final Fantasy XIII-2 avec ses nouveaux personnages et ses combats encore plus stratégiques,

ANVIL arrive dès sa sortie le 2 décembre. Vous devrez ouvrir la Chambre d’une galaxie pour éradiquer une menace extraterrestre ancienne. Archvale arrive le même jour, également en Day One, avec un RPG dans lequel vous devrez maîtriser armes et capacités pour stopper le mal dans un monde en constante évolution.

On avait aimé et on vous recommande Lawn Mowing Simulator, un jeu un peu barré dans lequel vous devez passer la tondeuse dans des jardins anglais. À vous d’être le jardinier le plus efficace du pays ! Stardew Valley joue également la carte bucolique en vous faisant hériter d’une vieille ferme à retaper pour démarrer une nouvelle vie.

Plus classiques, le jeu de stratégie Warhammer 40 000 : Battlesector est disponible pour choisir votre camp et développer votre armée. Le jeu de tir coopératif à la 3e personne Aliens : Fireteam Elite vous plonge dans l’univers emblématique de la saga afin d’éradiquer le monstre.

Les jeux ajoutés au Xbox Game Pass en décembre 2021

Déjà disponible :

Before we leave (Xbox, PC, cloud)

Generation Zero (Xbox, PC, cloud)

Mind Scanners (Xbox, PC, cloud)

The Hunter : Call of the Wild (PC)

A venir :

ANVIL (PC, cloud) – 2 décembre

Archvale (Xbox, PC, cloud) – 2 décembre

Final Fantasy XIII-2 (Xbox, PC) – 2 décembre

Lawn Mowing Simulator (Xbox, PC, cloud) – 2 décembre

Rubber Bandits (Xbox, PC, cloud) – 2 décembre

Stardew Valley (Xbox, PC, cloud) – 2 décembre

Warhammer 40 000 : Battlesector (Xbox, PC, cloud) – 2 décembre

Space Warlord Orga Trading Simulator (Xbox, PC, cloud) – 7 décembre

Halo Infinite (Xbox, PC, cloud) – 8 décembre

One Piece Pirate Warriors 4 (Xbox, PC, cloud) – 9 décembre

Aliens : Fireteam Elite (Xbox, PC, cloud) – 14 décembre

Among Us (Xbox) – 14 décembre

Ils quittent le service le 15 décembre

Beholder (Xbox, cloud)

The Dark Pictures: Man of Medan (Xbox, PC)

Guacamelee! 2 (Xbox, PC, cloud)

Wilmot’s Warehouse (Xbox, PC, cloud)

Unto The End (Xbox, PC, cloud)

Yooka-Laylee & the Impossible Lair (Xbox, PC, cloud)

Ces jeux ne seront plus disponibles mi-décembre. Pour les abonnés aux Game Pass, il est possible de bénéficier de 20 % de remise pour les conserver par la suite.

