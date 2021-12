En 2021, le Xbox Game Pass a intégré plus de 6300 dollars de jeux vidéo

La fin d'année approche et c'est l'heure du bilan pour le Xbox Game Pass. Le service de Microsoft a fait le plein de jeux en 2021 : plus de 6300 dollars de jeux vidéo ont été ajoutés au service par abonnement.

Tous les 15 jours environ, Microsoft dévoile une nouvelle fournée de jeux ajoutés au catalogue de son service par abonnement, le Xbox Game Pass. En 2021, première année où la nouvelle génération de consoles Xbox était pleinement lancée et où le service de cloud gaming s’est développé, la firme a ajouté de nombreux titres à son service.

Pour avoir une meilleure idée de la valeur du service, le site The Loadout a très simplement calculé la somme des prix des différents jeux qui ont été intégrés au service tout au long de l’année. Signalons immédiatement une faille dans ce calcul : le Xbox Game Pass ne vous permet pas de devenir propriétaire des jeux ajoutés au catalogue, et le service retire aussi très régulièrement des titres comme peuvent le faire Netflix et les services de SVOD.

Il faut donc garder en tête que le Xbox Game Pass permet d’accéder à ces jeux sans surcoût, mais pendant une durée limitée, le plus souvent de 12 mois à partir de l’arrivée dans le catalogue.

Un mois de mars record

D’après The Loadout, c’est 6317,35 dollars de jeux qui ont été ajoutés aux catalogues du Xbox Game Pass sur console et du PC Game Pass sur PC. Pour ce calcul, le site précise s’être basé sur les tarifs du Microsoft Store, le service d’achat en ligne de jeux vidéo.

Le mois record en 2021 est, sans trop de surprises, le mois de mars avec 964,67 dollars de jeux ajoutés. Il s’agit du mois où le rachat de Bethesda par Microsoft a été finalisé et où la firme a pu ajouter une grande partie du catalogue de l’éditeur américain : la série des Doom, des Dishonored ou encore des Fallout. Le catalogue Bethesda représente à lui seul 10 % de la valeur des ajouts en 2021 sur le service.

Le mois suivant, en avril 2021, est celui où Microsoft a ajouté le moins de valeur à son service : 330,91 dollars de jeux.

Le Xbox Game Pass propose une variété de jeux vidéo, mais ceux qui ajoutent le plus de valeurs tout au long de l’année sont sans aucun doute les gros titres disponibles dès leurs sorties dans le service. On pense aux jeux développés par Microsoft comme Age of Empires 4, Psychonauts 2, Forza Horizon 5 ou Halo Infinite, mais aussi les titres d’autres éditeurs que la firme parvient à ajouter au service. Cette année c’était notamment le cas de MLB The Show de PlayStation Studios et Outriders de Square Enix.

Un service « très viable » ?

L’idée qu’un abonnement à 120 dollars par an (ou beaucoup moins) puisse intégrer 6300 dollars de jeux, même s’ils ne sont pas là de façon définitive, repose forcément la question de la rentabilité du Xbox Game Pass. En novembre, le patron de Xbox, Phil Spencer, avait déclaré que le Game Pass était déjà « très viable » pour Microsoft sans précisément discuter de la rentabilité seule du service.

En insistant sur la viabilité du service, Phil Spencer y intègre les notions externes au Xbox Game Pass seul : ce que le service permet de rapporter en ventes de jeux sur le Microsoft Store (par recommandation ou parce qu’un jeu sort du catalogue), les ventes de consoles Xbox permises par l’existence du service, l’apport à l’image de marque, etc. Des éléments plus difficiles à quantifier, mais qui rentrent dans l’équation de l’intérêt du service et des sommes investies pour Microsoft.

