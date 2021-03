Microsoft a dévoilé les premiers jeux qui seront proposés dans le Xbox Game Pass en mars. Le mois sera placé sous le signe du sport.

Microsoft a très clairement voulu débuter le mois de mars sous le signe du sport. La firme a dévoilé les premiers jeux qui seront intégrés à son Xbox Game Pass.

Les jeux Xbox Game Pass de mars 2021

Madden NFL 21 (EA Play – Console) – disponible

Football Manager 2021 (PC) – 4 mars

Football Manager 2021 Xbox Edition (Console et PC) – 4 mars

NBA 2K21 (Cloud et console) – 4 mars

Star Wars : Squadrons (EA Play – Console)

Comme on peut le voir, les joueurs du Xbox Game Pass pourront pratiquer leur football américain dans Madden 21, ou leur basket-ball dans NBA 2K21. Football Manager est une licence très populaire sur PC et vous met aux commandes votre propre club.

Surtout, le Xbox Game Pass nous avait habitués à avoir droit aux licences sportives avec une saison de retard, mais ce n’est pas le cas ici. On a bien la dernière version en date de NBA 2K et Madden NFL. Microsoft a d’ores et déjà annoncé l’arrivée également de NHL 21 (EA) en avril.

L’intégration de EA Play bénéficie grandement au Xbox Game Pass sur console en ce début de mois, puisque deux des cinq nouveaux jeux en sont tirés. On a notamment Star Wars Squadrons qui arrivera à une date encore inconnue.

Les jeux qui quittent l’abonnement

Mois difficile pour le Xbox Game Pass, puisque Microsoft a annoncé le départ de The Witcher 3 du catalogue. Voilà la liste des jeux qui quitteront l’abonnement.

15 mars :

Alvastia Chronicles (Console & PC)

Astrologaster (PC)

Bloodstained: Ritual of the Night (Console & PC)

Kona (Console)

The Witcher 3: Wild Hunt (Console)

Rappelons qu’il est possible de bénéficier d’une réduction sur ces titres avant leur départ. De quoi pouvoir continuer votre partie.