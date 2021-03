Xbox Game Pass : Outriders sera disponible dès sa sortie

Première nouvelle pour les joueurs Xbox : le très attendu Outriders sera disponible gratuitement dans le Xbox Game Pass dès le 1er avril. Le jeu de tir pourra même être jouable en cloud sur smartphones et tablettes Android.

Après avoir proposé la démo à ses joueurs, Microsoft a annoncé que le jeu Outriders arriverait dans le Xbox Game Pass dès sa sortie le 1er avril. Une bonne nouvelle pour tous les joueurs Xbox One S/X et Xbox Series X/S abonnés et qui pourront ainsi profiter d’une nouveauté gratuitement, après avoir vu débarquer les jeux Bethesda en ce mois de mars.

Le prochain jeu de tir de People Can Fly édité par Square Enix sera également disponible sur PC ainsi que sur tablettes et smartphones via le cloud, pour tous ceux qui bénéficient du Xbox Game Pass Ultimate. Un joli cadeau car le jeu n’est pas une exclusivité Xbox et sera également jouable sur PlayStation ou Google Stadia.

Des chiffres dantesques pour la démo

Pour faire oublier une sortie retardée, Square Enix avait offert une démo jouable aux joueurs PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series et PC il y a quelques semaines. Et l’éditeur japonais a de quoi se féliciter : pas moins de deux millions de personnes ont tenté d’aller sauver l’humanité et se sont essayées au chapitre introductif de l’aventure sur Enoch.

Square Enix a expliqué que cela représentait alors plus de 638 millions d’ennemis tués. En moyenne, les joueurs ont passé 4h20 sur la démo, à jouer en solo ou en coopération comme cela était possible.

Le pitch : dans un futur lointain, vous incarnez un Outrider, sorte de super soldat sorti d’un sommeil profond 30 ans après l’arrivée d’une colonie humaine sur une étrange planète. Après une mystérieuse tempête qui a mis à mal toute la technologie avancée et transformé la faune en monstres, les hommes ont tenté de se livrer bataille pour prendre le contrôle des ressources. L’heure est à la bataille pour votre survie, avec l’aide d’un large éventail d’armes et de personnalisation.