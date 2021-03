Xbox Game Pass : 20 jeux Bethesda font leur arrivée dès ce vendredi

La fusion ZeniMax-Xbox porte ses premiers fruits. À compter de ce vendredi 12 mars, 20 jeux Bethesda viennent enrichir le Xbox Game Pass gratuitement.

Vive les mariés ! C’est ce que vont crier les joueurs abonnés Xbox Games Pass dès ce vendredi. Après la finalisation du rachat de ZeniMax Media par Xbox et un mariage acté par l’Europe, l’heure est aux premiers signes.

Et pour fêter ça, la branche gaming de Microsoft l’avait annoncé sans donner plus d’informations, mais c’est déjà fait : certains jeux Bethesda font leur apparition au catalogue du Xbox Game Pass. Au côté de l’onglet affichant fièrement la présence du partenariat avec EA Play, on trouvera sans doute un même espace consacré cette fois à Bethesda.

Les grandes sagas au catalogue

On sait désormais que ces jeux sont au nombre de 20 et qu’ils arrivent déjà avec la promotion de la mi-mars. A événement exceptionnel, situation exceptionnelle et c’est dès ce 12 mars que les plus grands titres de l’éditeur américain s’ajoutent gratuitement à une liste de jeux accessibles en illimité pour les abonnés.

Ainsi, les franchises les plus célèbres de Bethesda (Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein) seront disponibles sur les Xbox One et Xbox Series X|S. Mais Xbox ne s’arrête pas là : 16 de ces titres pourront être accessibles également sur le Xbox Game Pass PC et sur appareil mobile via le cloud pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate.

Preuve de l’euphorie qu’a entraînée l’union, certains titres pourront profiter des dernières avancées technologiques des nouvelles consoles comme le FPS Boost, une fonctionnalité qui améliore gratuitement les jeux sur Xbox Series X|S. Mais Xbox n’a pas encore dévoilé les noms des heureux élus.Il restera à savoir ce qu’il adviendra à l’avenir des prochains jeux Bethesda. DeathLoop et Ghostwire Tokyo ont été promis à la PS5 et l’engagement devrait être honoré… avant un retour très probable à terme au bercail Xbox.

La liste des jeux Bethesda qui intègrent le Xbox Game Pass

Ces jeux seront présents dans le service sur abonnement au 12 mars. Certains étaient déjà inclus dans le Game Pass.

Dishonored Definitive Edition (Xbox, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Xbox, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Xbox, PC, Cloud)

DOOM II (Xbox, PC, Cloud)

DOOM 3 (Xbox, PC, Cloud)

DOOM Eternal Standard Edition (Xbox, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Xbox, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Xbox, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Xbox, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Xbox, Cloud)

The Evil Within (Xbox, PC, Cloud)

Fallout 4 (Xbox, PC, Cloud)

Fallout 76 (Xbox, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Xbox)

Prey (Xbox, PC, Cloud)

RAGE 2 (Xbox, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Xbox, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Xbox, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Xbox, PC, Cloud)

En gras, les jeux qui font leur apparition au catalogue.