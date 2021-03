xCloud : on a testé le Xbox Game Pass en streaming sur PC

Microsoft propose à ses employé·es de tester son service de cloud gaming sur PC. Nous avons pu nous procurer une version d'essai et faire nos propres tests.

Microsoft a annoncé qu’à partir du printemps 2021, il serait possible de profiter de son service de cloud gaming sur les PC et les appareils sous iOS, les iPhone et les iPad. Ce n’est pas la seule évolution prévue pour le Xbox Game Pass Ultimate, l’abonnement qui intègre l’accès au cloud gaming de Microsoft. La firme prévoit également de passer ses serveurs de la Xbox One S à la Xbox Series X, et de passer le flux du 720p au 1080p.

Autant de projets sur lesquels Microsoft devrait bientôt communiquer officiellement, mais sur laquelle la firme travaille déjà, notamment avec des tests réservés à ses employés. Nous avons pu participer à l’un de ses tests, et découvrir le fonctionnement de xCloud depuis un PC.

Une application, en attendant la version web

Nous avons pu télécharger une application nommée Xbox Game Streaming au mois de novembre dernier, nous vous avions d’ailleurs proposé quelques captures d’écran à ce moment. Comme l’application du même nom sur Android, elle regroupe deux fonctions : d’abord le « jeu distant Xbox » qui permet de faire du streaming depuis une console Xbox One ou Xbox Series, et ensuite le « Project xCloud » qui propose le cloud gaming depuis les serveurs de Microsoft.

Initialement, nous n’avions accès qu’à la première partie, mais nous avons pu obtenir au volet projet xCloud. Cette application ne va probablement jamais être proposée aux joueurs et joueuses Xbox. En effet, Microsoft prévoit de proposer le support du PC uniquement par la version web, également en développement pour iOS, faisant ainsi d’une pierre deux coups. Il est possible que l’application officielle Xbox pour Windows 10, qui permet aujourd’hui de télécharger les jeux du Xbox Game Pass sur PC, puisse accéder au service de streaming, mais techniquement, il s’agira tout de même d’un accès à la webapp.

Le test : le streaming sur PC, ça donne quoi ?

Une fois connectée au service, dans la rubrique xCloud, on retrouve l’expérience que l’on connait déjà sur Android, mais adaptée au large écran d’un PC. Nous avons fait le test sur un ultraportable. C’est très logiquement la cible principale de ce type de service, un PC qui n’a pas la puissance pour faire tourner localement des jeux gourmands, mais qui va pouvoir y accéder grâce au cloud.

On retrouve la liste des jeux disponibles sur le Xbox Game Pass en version cloud gaming. Un clic permet rapidement d’accéder à la fiche du jeu, et il ne reste plus qu’à « jouer/lire » pour lancer un accès depuis les serveurs de Microsoft.

Des jeux console sur un PC

L’expérience est peu ou prou identique à ce que l’on a sur Android. Les jeux tournent sur des Xbox localisés dans les serveurs de Microsoft, ce qui signifie qu’il ne faut pas s’attendre à des menus de paramètres graphiques, comme sur PC, ni à une compatibilité assurée avec le clavier et la souris. Cela peut être un peu contre-intuitif face à un PC, mais il faudra bel et bien connecter une manette pour profiter du Xbox Game Pass en streaming.

Si vous avec un PC équipé d’un écran tactile, comme un Surface, vous pourrez jouer aux jeux disponibles en version tactile, à l’instar d’Android.

Un flux 1080p qui manque parfois de stabilité

Une fois le jeu lancé, il faut le temps que la Xbox de Microsoft lance le jeu et que notre client s’y connecte, un processus qui prend tout de même entre 30 et 40 secondes. Le passage à la Xbox Series X dans les serveurs devrait accélérer ce processus grâce à son SSD.

Nous avons commencé par tester un jeu exigeant en termes de latence, Celeste. Ici, c’est une bonne première expérience puisque la latence ne se fait quasiment pas ressentir. Un passage dans les options des développeurs de l’application permet de voir que le flux est bien en 1920 x 1080 pixels, avec une latence inférieure à 15 ms, ce qui est plus que correct.

Nous avons également testé Forza Horizon 4, un jeu aussi bien exigeant que gourmand pour une console Xbox. Notre test s’est beaucoup moins bien déroulé sur ce jeu. La définition du flux est bien théoriquement du 1920 x 1080 pixels, mais dans les faits on a souvent une bouillie de pixels à l’écran, en raison de la compression. Le jeu tournant sur une Xbox One, la qualité du rendu n’est pas optimal et la fluidité est bloquée à 30 images par seconde au mieux.

Des débuts prometteurs

Malgré ces problèmes rencontrés avec Forza Horizon 4, le service que nous avons testé nous semble très prometteur. Il va permettre aux joueurs sur PC portable, ou qui n’ont pas forcément le budget ni l’envie d’avoir un PC puissant (mais encombrant), de jouer aux titres du Xbox Game Pass.

On espère qu’à terme, Microsoft généralisera la possibilité de jouer avec un clavier et une souris sur ces jeux, pour que ce soit encore plus transparent pour le joueur. Vivement également que la firme avance sur la transition vers la Xbox Series X, mais on imagine que sur ce point, la marque est limitée par la pénurie, au même titre que ses clients.